Умер актер из фильма «Назад в будущее 3» Мэтт Кларк
Американский актер Мэтт Кларк, запомнившийся зрителям ролью бармена в фильме «Назад в будущее 3», скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его родственников.
По данным портала, артист умер в воскресенье утром у себя дома в Остине (штат Техас). Причиной смерти стали осложнения после операции на позвоночнике.
Как отмечает СМИ, помимо участия в третьей части культовой франшизы о путешествиях во времени, актер работал на одной площадке с Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном. В его фильмографии также значатся «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» (1984), а среди телепроектов — сериалы «Бонанза» и «Династия».
Родные рассказали изданию, что Кларка ценили коллеги, а сам он искренне любил профессию, оставаясь равнодушным к славе. По их словам, он считал свою карьеру «удачной» и «ушел так же, как жил — на своих условиях».
