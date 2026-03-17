Умер актер из фильма «Назад в будущее 3» Мэтт Кларк

17 марта 2026, 11:51

TMZ: Умер актер Мэтт Кларк

Американский актер Мэтт Кларк, запомнившийся зрителям ролью бармена в фильме «Назад в будущее 3», скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его родственников.