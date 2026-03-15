Умер актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро

15 марта 2026, 15:26

Николай Гаро из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза!» умер на 89-м году жизни

Актер и продюсер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Музее Эльдара Рязанова.