Умер актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро
Актер и продюсер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Музее Эльдара Рязанова.
Актер ушел из жизни в субботу, 14 марта. Сотрудники Музея Эльдара Рязанова выразили свои соболезнования семье и близким Гаро. Причина смерти артиста не разглашается.
Николай Гаро получил образование экономиста в ВГИКе. На протяжении многих лет он занимал должность директора по производству фильмов на киностудии «Мосфильм». С 1993 года он посвятил себя продюсированию. В 1995 году Гаро возглавил студию «Луч». За свою карьеру он снялся в нескольких кинопроектах и сотрудничал с такими мастерами режиссуры, как Леонид Гайдай, Георгий Данелия и Эльдар Рязанов.
Читайте также: