Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина ушла из жизни на 100-м году

14 марта 2026, 19:27

Людмила Аринина (Фото: кадр программы «Наедине со всеми»)

Народная артистка РСФСР Людмила Аринина ушла из жизни на 100-м году. Об этом сообщает «Мастерская Петра Фоменко» во ВКонтакте.





В театре рассказали, что актриса ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер.

«Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — сообщили в «Мастерской».

«Спасибо Вам, Людмила Михайловна, за эту лёгкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца», — отметили в театре.