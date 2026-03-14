Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина ушла из жизни на 100-м году
Народная артистка РСФСР Людмила Аринина ушла из жизни на 100-м году. Об этом сообщает «Мастерская Петра Фоменко» во ВКонтакте.
В театре рассказали, что актриса ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер.
«Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — сообщили в «Мастерской».В кино Аринина дебютировала поздно — в 41 год. При этом она сыграла более чем в 100 фильмах. Её амплуа — «одинокий человек с трудной судьбой». Отчасти эта характеристика совпадала и с судьбой самой актрисы, хотя она называла себя счастливым человеком.
«Спасибо Вам, Людмила Михайловна, за эту лёгкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца», — отметили в театре.В 1976 году Аринина получила звание Заслуженной артистки РСФСР.