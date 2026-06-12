Умер актер из фильмов «Виват, гардемарины!» и «Семнадцать мгновений весны»
В Латвии на 86-м году жизни скончался известный актер Паул Буткевич, известный зрителям по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Долгая дорога в дюнах», «Гардемарины, вперёд!» и другим картинам. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его окружение.
Последние дни артист провел в больнице города Екабпилс. По словам источника, Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов, в последние годы тяжело болел и передвигался в инвалидной коляске.
Семья до последнего надеялась на улучшение его состояния. Дочь актера незадолго до кончины публиковала в соцсетях снимок из больницы и написала, что хочет побыть с отцом еще немного.
За свою карьеру Буткевич снялся в таких известных проектах, как «Сильные духом», «Возвращение «Святого Луки», «Без срока давности», «Государственная граница», «Европейская история», «Ватерлоо», «Виват, гардемарины!».
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