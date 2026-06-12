Умер актер из фильмов «Виват, гардемарины!» и «Семнадцать мгновений весны»

12 июня 2026, 21:20

Скончался латвийский актер Паул Буткевич

Паул Буткевич (Фото: кадр из фильма «Виват, гардемарины!» (1991)»

В Латвии на 86-м году жизни скончался известный актер Паул Буткевич, известный зрителям по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Долгая дорога в дюнах», «Гардемарины, вперёд!» и другим картинам. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его окружение.