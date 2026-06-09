Умер актёр фильма «Крестный отец-3» Энтони Гуидера
TMZ: На 62-м году жизни умер голливудский актер Энтони Гуидера
В возрасте 61 года ушел из жизни актер Энтони Гуидера, известный зрителям по роли в фильме «Крестный отец III». Он скончался в субботу, спустя три недели после отключения от аппаратов жизнеобеспечения, пишет TMZ.
В мае этого года Гуидера потерял сознание у себя дома в Калифорнии из-за остановки сердца, и его экстренно госпитализировали. По словам супруги умершего Валери, врачи так и не смогли установить точную причину случившегося. Следуя воле самого артиста, спустя три недели его отключили от систем жизнеобеспечения и перевезли домой, где он и скончался.
«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о внезапной кончине нашего любимого Энтони. Мы опустошены и пытаемся пережить невозможное, принимая каждый момент таким, какой он есть. Пожалуйста, сохраните этот вечный свет в своих сердцах и помолитесь за нашу семью», — сказано в материале.
Карьера Гуидеры началась с роли телохранителя Энтони в третьей части «Крестного отца». Позже он снимался в таких известных картинах, как «Скала» и «Армагеддон». Последний раз актер появился на экранах в 1999 году, сыграв продавца оружия в фильме «Уничтожение рыбы».