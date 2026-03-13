Умер актер из сериала «Не родись красивой» Сергей Бережнов
Российский актёр Сергей Бережнов, знакомый зрителям по сериалам «Не родись красивой» и «Склифосовский», умер на 66-м году жизни.
Как сообщает aif.ru со ссылкой на знакомую артиста Ольгу Грекову, он скончался 12 марта. Бережнов родился 13 октября 1960 года в Москве. Первое образование он получил в медицине — работал анестезиологом-реаниматологом, однако позже выбрал актёрскую профессию. Он поступил в ГИТИС и учился в мастерской М.А. Ошеровского.
За карьеру Бережнов снялся более чем в 25 проектах. В его фильмографии — сериалы «Воронины», «Склифосовский», «Не родись красивой», «Закрытая школа», «Москва. Три вокзала», «Оттепель», «Балабол» и «Красивая жизнь». Он исполнял как комедийные, так и драматические роли.
Помимо съёмок, артист преподавал театральное мастерство детям. Также он увлекался историей и архитектурой России, проводил экскурсии по Москве и много путешествовал по историческим местам страны.
