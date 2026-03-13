Умер актер из сериала «Не родись красивой» Сергей Бережнов

13 марта 2026, 15:49

Актер Сергей Бережнов умер в 65 лет

Сергей Бережнов (Фото: Кадр из сериала «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью» (2019)

Российский актёр Сергей Бережнов, знакомый зрителям по сериалам «Не родись красивой» и «Склифосовский», умер на 66-м году жизни.