Умерла британская актриса из Аббатства Даунтон» Джейн Лапотер
5 марта в окружении близких умерла британская актриса Джейн Лапотер (Jane Lapotaire), известная зрителям по сериалам «Корона» и «Аббатство Даунтон». О её кончине сообщили в Королевской шекспировской труппе.
В некрологе представители труппы назвали Лапотер почётным членом и «по-настоящему выдающейся актрисой». В RSC она пришла в 1974 году и сыграла, в частности, в «Двенадцатой ночи». Одной из её ключевых работ стала главная роль в спектакле «Пиаф», за которую артистка получила премии Оливье и «Тони» как лучшая актриса.
Среди других заметных ролей — Гертруда в «Гамлете», где её партнёром был Кеннет Брана. Последними работами Лапотер в труппе стали герцогиня Глостерская в «Ричарде II» и королева Изольда в «Генрихе V». В RSC добавили, что мысленно остаются с семьёй и друзьями актрисы.
Причины смерти не раскрываются. Известно, что в январе 2000 года Лапотер перенесла инсульт. Ей сделали две сложные операции, после чего она месяц провела в реанимации — об этом актриса писала в мемуарах-бестселлере Time Out of Mind (2003). В 2001 году у неё произошло внутримозговое кровоизлияние. На полное восстановление ушли годы — к нормальной жизни она, по собственным словам, вернулась лишь к 2009 году.
Джейн Лапотер родилась 26 декабря 1944 года в Ипсвиче. Её театральная карьера началась в 1965 году в «Олд Вик» в Бристоле, где она сыграла Руби Биртл в постановке «Когда мы поженимся» по пьесе Дж. Б. Пристли. В 1970-м актриса стала одной из основательниц театра «Янг Вик». В кино и на телевидении дебютировала в 1968 году, снявшись в сериале «Шерлок Холмс».
В прошлом году Лапотер наградили орденом Британской империи. Последний раз она появилась на публике в феврале, когда получила награду в Виндзорском замке из рук короля Карла III.
Читайте также: