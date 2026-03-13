Умерла британская актриса из Аббатства Даунтон» Джейн Лапотер

13 марта 2026, 12:48

Британская актриса Джейн Лапотер умерла на 82-м году жизни

Фото: istockphoto/kzenon

5 марта в окружении близких умерла британская актриса Джейн Лапотер (Jane Lapotaire), известная зрителям по сериалам «Корона» и «Аббатство Даунтон». О её кончине сообщили в Королевской шекспировской труппе.