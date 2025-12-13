На свадьбе в результате взрыва гранаты погибли 33 человека
В Сирии во время свадьбы погибли 33 человека. Об этом пишет SANA со ссылкой на главу Департамента здравоохранения провинции Зияда аль-Мухамида.
В провинции Дераа злоумышленники бросили две ручные гранаты в место проведения торжества.
В результате инцидента погибли люди, еще 19 пострадавших, включая несовершеннолетних, получили ранения. Большинство травм оказались легкими и средней тяжести, однако одному человеку ампутировали ногу из-за тяжелых повреждений.
Силы внутренней безопасности установили личности виновных и приняли дополнительные меры для защиты гражданского населения.
