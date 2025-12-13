На свадьбе в результате взрыва гранаты погибли 33 человека

13 декабря 2025, 10:27

SANA: Взрыв произошел во время свадьбы в Сирии, погибли 33 человека

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сирии во время свадьбы погибли 33 человека. Об этом пишет SANA со ссылкой на главу Департамента здравоохранения провинции Зияда аль-Мухамида.