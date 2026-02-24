Умер актер из сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов

24 февраля 2026, 20:30

РИА Новости: актер из «33 квадратных метров» Василий Антонов умер от пневмонии

Фото: istockphoto/Smileus

Причиной смерти российского актера Василия Антонова стала пневмония. Артист умер в больнице, сообщил РИА Новости его друг, телеведущий Павел Кабанов.