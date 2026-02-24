Умер актер из сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов
Причиной смерти российского актера Василия Антонова стала пневмония. Артист умер в больнице, сообщил РИА Новости его друг, телеведущий Павел Кабанов.
Антонов скончался на 63-м году жизни. По словам Кабанова, актера госпитализировали с пневмонией, вероятно, это был COVID-19, с которым он не справился. Накануне вечером Антонов разговаривал с женой, которая собиралась приехать к нему, а утром ей позвонили из больницы и сообщили о его смерти. Кабанов также отметил, что знакомые помогали семье финансово, чтобы оплатить лечение.
Василий Антонов был одним из лидеров «О.С.П.-студии» и познакомился с Кабановым благодаря совместной работе в одном из проектов. Широкую известность ему принес сериал «33 квадратных метра», где он сыграл главную роль, а также выступил режиссером и автором сценария.
В 1998 году вместе с Владимиром Толоконниковым Антонов запустил программу «БИС» на телеканале «ТВ-6». Кроме того, он написал текст песни для фильма «Это несерьезно».
