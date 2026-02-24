В Петербурге прощаются с солистом Shortparis Николаем Комягиным — видео
«78»: В Петербурге прощаются с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным
Сегодня в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт‑Петербурге проходит отпевание лидера группы Shortparis Николая Комягина.
Как пишет 78.ru, в храме собрались близкие, друзья, коллеги и поклонники музыканта. О смерти Комягина 20 февраля первой сообщила Ксения Собчак. Артисту было 39 лет.
По имеющейся информации, причиной стала остановка сердца. Во время тренировки по боксу ему поплохело, на месте пытались провести реанимацию, но спасти его не удалось.
Похороны Николая Комягина пройдут на Смоленском кладбище.
