Назвали причину смерти актера из «Глухаря» Дениса Кравцова
Стали известны новые подробности смерти 42-летнего актёра Дениса Кравцова, чья кончина стала неожиданной для коллег и близких.
Как пишет Super, по словам его матери, артиста доставили в больницу ещё 20 февраля. Причиной стала внезапная остановка сердца. Врачи до последнего пытались спасти Кравцова, однако усилия оказались безрезультатными.
Коллеги актёра, комментируя трагедию, признались, что в случившееся трудно поверить. Они подчеркнули, что потеряли не только коллегу, но и очень близкого человека.
Денис Кравцов ушёл из жизни 20 февраля. Первым о его смерти сообщил Московский театральный центр «Вишнёвый сад» под руководством Александра Вилькина, где актёр проработал много лет.
Читайте также: