Назвали причину смерти актера из «Глухаря» Дениса Кравцова

Актер Денис Кравцов умер от внезапной остановки сердца
Денис Кравцов (Фото: телеграм/@vishneviisad1995)

Стали известны новые подробности смерти 42-летнего актёра Дениса Кравцова, чья кончина стала неожиданной для коллег и близких.



Как пишет Super, по словам его матери, артиста доставили в больницу ещё 20 февраля. Причиной стала внезапная остановка сердца. Врачи до последнего пытались спасти Кравцова, однако усилия оказались безрезультатными.

Коллеги актёра, комментируя трагедию, признались, что в случившееся трудно поверить. Они подчеркнули, что потеряли не только коллегу, но и очень близкого человека.

Денис Кравцов ушёл из жизни 20 февраля. Первым о его смерти сообщил Московский театральный центр «Вишнёвый сад» под руководством Александра Вилькина, где актёр проработал много лет.

Никита Кротов

