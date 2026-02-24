Актёр фильма «Джанго освобожденный» Роберт Кэрредин совершил самоубийство
Скончался Роберт Кэрредин — актёр, известный по фильму «Джанго освобождённый», а также брат Дэвида Кэрредина, сыгравшего Билла в «Убить Билла».
Ему был 71 год. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на близких артиста, он ушёл из жизни добровольно. Родные Кэрредина опубликовали прощальные слова, отметив, что для семьи и друзей он всегда оставался источником света и поддержки.
Также они рассказали, что почти два десятилетия Роберт боролся с биполярным расстройством. Других деталей произошедшего пока не приводится.
