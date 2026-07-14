Умер актер из сериала «Лихач-3»

14 июля 2026, 15:23

Актер из сериала «Лихач-3» Дмитрий Брейкин погиб в Таиланде в 27 лет

Дмитрий Брейкин (Фото: кадр из сериала «Лихач-3»)

В Таиланде трагически оборвалась жизнь 27-летнего российского актера Дмитрия Брейкина, известного зрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Первый отдел». О гибели артиста в эксклюзивном интервью aif.ru сообщили его родственники.