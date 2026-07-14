Умер актер из сериала «Лихач-3»
В Таиланде трагически оборвалась жизнь 27-летнего российского актера Дмитрия Брейкина, известного зрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Первый отдел». О гибели артиста в эксклюзивном интервью aif.ru сообщили его родственники.
По словам близких, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная желудочным кровотечением. Тело знаменитости в настоящее время находится в Таиланде, семья занимается оформлением необходимых документов для его транспортировки на родину.
Дмитрий Брейкин родился 1 августа 1998 года. Он окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, а в 2020 году пополнил труппу Новгородского академического театра драмы имени Федора Достоевского.
Последняя запись в соцсетях звезды датирована 23 мая — он сообщал о старте съемок военной драмы «Ханна», посвященной событиям Великой Отечественной войны. Известие о кончине молодого человека стало тяжелым ударом для его семьи, друзей и творческого коллектива.
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