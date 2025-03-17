Скончался актер из мюзикла «Через вселенную» Джесси Кирни

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Скончался американский актер, продюсер, драматург и автор песен Джесси Кирни. Об этом сообщило издание Deadline, ссылаясь на вдову Кирни
49-летний Кирни умер в больнице в Нью-Джерси неделю назад.
Актер ушел из жизни из-за осложнений, вызванных церебральной артериовенозной мальформацией — это редко встречающиеся сосудистые поражения.
Прощание с артистом пройдет 18 марта.
Ранее сообщалось, что российский актер Виталий Мещеряков умер от онкологии, которую выявили у него два месяца назад. Публика знает артиста по сериалам «Москва. Три вокзала», «Мент в законе-8».
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Актер ушел из жизни из-за осложнений, вызванных церебральной артериовенозной мальформацией — это редко встречающиеся сосудистые поражения.
Джесси Кирни снялся в проектах «Иголка в стоге сена», «День святого Валентина» и мюзикле Джулии Тэймор «Через Вселенную», стал автором множества пьес, мюзикла и написал текст композиции «Влюбленный лев».
Прощание с артистом пройдет 18 марта.
Ранее сообщалось, что российский актер Виталий Мещеряков умер от онкологии, которую выявили у него два месяца назад. Публика знает артиста по сериалам «Москва. Три вокзала», «Мент в законе-8».
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Ольга Енгалычева