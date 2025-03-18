Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри

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Выдающийся драматург, режиссер, сценарист, телеведущий, публицист, критик и театральный деятель Ярослав Востри ушел из жизни 18 марта в Чехии, сообщила станция Radio Prague.
Деятель культуры умер на 95-м году жизни. Обстоятельства кончины Ярослава и данные о его последних днях источник не раскрыл.
Ярослав Востри 24 января отметил свой 93-й день рождения. Режиссер появился на свет в 1931 году. Востри учился в Академии исполнительских искусств в Праге — там он ознакомился с азами театроведения и драматургии.
С 1956 года Ярослав работал в качестве автора и редактора в чехословацких изданиях, которые были посвящены театральному искусству. В 1964 году деятель культуры стал штатным драматургом Государственного театра-студии.
Ранее сообщалось, что скончался американский актер, продюсер, драматург и автор песен Джесси Кирни.
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Ярослав Востри 24 января отметил свой 93-й день рождения. Режиссер появился на свет в 1931 году. Востри учился в Академии исполнительских искусств в Праге — там он ознакомился с азами театроведения и драматургии.
С 1956 года Ярослав работал в качестве автора и редактора в чехословацких изданиях, которые были посвящены театральному искусству. В 1964 году деятель культуры стал штатным драматургом Государственного театра-студии.
Ранее сообщалось, что скончался американский актер, продюсер, драматург и автор песен Джесси Кирни.
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Ольга Енгалычева