Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Вдруг стало плохо на тренировке: трехкратный чемпион Москвы по боксу Котов скончался

Вдруг стало плохо на тренировке: трехкратный чемпион Москвы по боксу Котов скончался

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скончался на тренировке
Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов вдруг почувствовал себя плохо на тренировке и умер, сообщил Телеграм-канал «МК: срочные новости».
Отмечалось, что сегодня вечером Котов тренировался во дворце спорта «Крылья советов». Там проводил занятия клуб спортсмена, которым он руководил.

Внезапно Павлу стало нехорошо. На место вызвали медиков. Но работники скорой помощи не смогли помочь боксеру. Через некоторое время он ушел из жизни.

Что стало причиной смерти трехкратного чемпиона столицы России, еще не сообщается. Точно об этом будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище

Читайте также:

Родственники украинской модели Марии Ковальчук назвали фейками заявления полиции о её падении на стройке

Поэтессу Елену Осминкину сбила машина на пешеходном переходе в Москве

Уборщик помочился в общий кулер и заразил сотрудниц офиса венерическими заболеваниями
#смерть
#клуб
#бокс
#спорт
#тренировки
Хобби и работа несовместимы: Министр Исландии по вопросам детства ушла с поста, родив от подростка
Исландская министр по вопросам детства ушла с поста, родив ребёнка от подростка
21 марта 2025, 22:09

Фото: istockphoto/S_Chum

Государственный министр Исландии по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир покинула свой пост спустя всего три месяца после назначения. Причиной столь быстрой отставки стал сексуальный скандал, в котором был замешан несовершеннолетний.
О резонансном происшествии в кругах власти рассказал местный телеканал RUV. Стало известно, что более 30 лет назад госпожа министр, будучи 28-летней женщиной, работала в религиозной организации. Там она и познакомилась с 15-летним подростком, которого впоследствии совратила. Спустя год после начала этой связи фрекен Тоурсдоуттир родила ребёнка, а всего они состояли в отношениях около двух лет.

По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир утверждает, что достоверную информацию об этом давнем случае она получила только в минувший четверг. Глава правительства островного государства немедленно вызвала теперь уже фру Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир в свой кабинет. Та призналась, что всё это правда, после чего тут же подала в отставку.

Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир 58 лет. До того, как сделать политическую карьеру, она работала учительницей. В 2021 году была избрана в парламент Исландии, а спустя ещё три года вошла в правительство страны, возглавив министерство по делам образования и по делам детей, зная толк в этом деле.

Читайте также:

В Кемерове проверяют школьную учительницу, избившую ученика за плохое поведение

В Канаде 87-летняя учительница совратила пятерых школьников

Изнасилования учительницы-педофила вскрылись ​Изнасилования учительницы-педофилачерез 30 лет после ​произошедшего
#правительство
#страны
#министр
#парламент
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родственники украинской модели Марии Ковальчук назвали фейками заявления полиции о её падении на стройке
SHOT: родственники модели Ковальчук назвали фейками выводы дубайской полиции
21 марта 2025, 21:39

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

Родственники украинской модели Марии Ковальчук утверждают, что выводы дубайской полиции о том, что девушка якобы упала с высоты на стройке и получила переломы рук, ног и позвоночника являются фейками. Об этом мать пострадавшей сообщила в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Женщина отметила, что по резонансному делу её дочери по-прежнему ведётся следствие. В настоящее время 20-летняя Ковальчук продолжает находиться в больнице в Дубае. Её состояние всё ещё тяжёлое.

Родители девушки утверждают, что все сообщения местной полиции являются фейковыми.

Ранее в этот день РИА Новости сообщило со ссылкой на дубайских правоохранителей, что причиной серьёзных травм Ковальчук стало падение с высоты на строительной площадке, куда она якобы пробралась в одиночку.

Читайте также:

Украинская модель Ковальчук, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке

Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в больнице Дубая

«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье

*запрещён в РФ
#падение
#женщина
#родители
#следствие
#фейки
#девушка
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вандалы разгромили могилу первой жены Андрея Миронова на Троекуровском кладбище
Неизвестные разгромили могилу Екатерины Градовой на Троекуровском кладбище
21 марта 2025, 20:05

Екатерина Градова (фото: РИА Новости)

Неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище.
Отмечается, что на могиле творится хаос: одна ваза с цветами повалена, надгробная плита потрескалась, около ограды разбросаны другие горшки с цветами.

Как отметил корреспондент NEWS.ru, фотография Градовой выцвела, а памятника на её могиле до сих пор нет. Артистки не стало 22 февраля 2021 года. Обычно родные покойных устанавливают монумент через год, но этого так и не было сделано даже через четыре года.

У Градовой, скончавшейся в возрасте 74 лет от инсульта, осталась дочь – известная актриса Мария Миронова, вдовец – физик Игорь Тимофеев, а также приёмный сын Алексей.

Ранее в этот день на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Бедроса Киркорова. По соседству с его могилой похоронены актёры Валентин Гафт, Сергей Юрский, Ирина Мирошниченко и Борис Клюев, а также модельер Валентин Юдашкин.

Читайте также:

Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Лариса Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров

Сменил фамилию, изменял жёнам, отдал себя профессии: жизнь и творческий путь актёра Андрея Миронова

На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку
#кладбище
#фотография
#актриса
#вандализм
#цветы
#памятник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики обнаружили нарколабораторию в квартире сына Светланы Лады-Русь*
Сын общественницы Светланы Лады-Русь* производил мефедрон в квартире в Самаре
21 марта 2025, 19:31

Фото: iStock/Darwin Brandis

В квартире сына Светланы Лады-Русь* обнаружили лабораторию по производству мефедрона и более 10 кг запрещённых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что силовики нагрянули в квартиру Ильи Пеунова в Самаре в феврале. Правоохранители имели наводку – ранее парня уже брали с веществами и даже обязали встать на учёт в наркодиспансер.

В результате, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или обработке наркотических веществ. Причём привлекут Пеунова по самой «тяжёлой» части статьи, которая подразумевает пожизненное заключение. В настоящее время он находится в СИЗО.

Илья родился в семье Светланы Лады-Русь (Пеуновой)*, которая сначала была учительницей в школе, а затем увлеклась психологией и геополитикой. Женщина неоднократно делала заявления, после которых общественность начинала сомневаться в её адекватности. В частности, она заявляла, что является последней надеждой человечества в борьбе с рептилоидами с планеты Нибиру. После этого вокруг Пеуновой* начал формироваться культ, однако его развитию помешали многочисленные уголовные дела.

Ладу-Русь* обвинили в мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также создании некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан.

Светлана Пеунова* также участвовала в президентских выборах в России в 2012 году.

В настоящее время Пеунова* находится в международном розыске и заочно арестована.

Читайте также:

Звезда фильма «Аджика» Дмитрий Трусов задержан в Москве с наркотиками

Уборщик помочился в общий кулер и заразил сотрудниц офиса венерическими заболеваниями

Поэтессу Елену Осминкину сбила машина на пешеходном переходе в Москве

*признана Минюстом РФ иноагентом
#уголовное женщина
#сизо
#наркотики
#полиция
#самарская область
#лаборатория
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская модель Ковальчук, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке
21 марта 2025, 18:51

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

Украинская модель Мария Ковальчук, найденная с многочисленными травмами на обочине дороги в Дубае, упала с большой высоты на стройке. Об этом пресс-служба местной полиции сообщила в беседе с РИА Новости.
В ведомстве объяснили, что девушка в одиночку зашла на закрытую стройплощадку, после чего упала с высоты.

Представители правоохранительных органов призвали общественность и СМИ не распространять недостоверные сведения о 20-летней Ковальчук, а также уважать частную жизнь модели и членов её семьи.

Напомним, что Ковальчук пропала 9 марта после вечеринки в Дубае. Там девушку якобы видели в компании двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не вылетела в Таиланд, куда должна была отправиться 11 марта.

При этом родственники девушки предполагают, что она могла попасть в сексуальное рабство.

Читайте также:

«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье

Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в больнице Дубая

Поэтессу Елену Осминкину сбила машина на пешеходном переходе в Москве

*запрещён в РФ
#жизнь
#сми
#семьи
#таиланд
#девушка
#стройки
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате