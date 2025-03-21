Вдруг стало плохо на тренировке: трехкратный чемпион Москвы по боксу Котов скончался

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Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов вдруг почувствовал себя плохо на тренировке и умер, сообщил Телеграм-канал «МК: срочные новости».
Отмечалось, что сегодня вечером Котов тренировался во дворце спорта «Крылья советов». Там проводил занятия клуб спортсмена, которым он руководил.
Внезапно Павлу стало нехорошо. На место вызвали медиков. Но работники скорой помощи не смогли помочь боксеру. Через некоторое время он ушел из жизни.
Что стало причиной смерти трехкратного чемпиона столицы России, еще не сообщается. Точно об этом будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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Внезапно Павлу стало нехорошо. На место вызвали медиков. Но работники скорой помощи не смогли помочь боксеру. Через некоторое время он ушел из жизни.
Что стало причиной смерти трехкратного чемпиона столицы России, еще не сообщается. Точно об этом будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище
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Ольга Енгалычева