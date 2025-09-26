«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю»: Маргарита Симоньян сообщила о трагедии в семье
Маргарита Симоньян сообщила о смерти Тиграна Кеосаяна
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу, 26 сентября, сообщила о смерти своего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналистки.
59-летний Кеосаян умер, не выходя из комы, в которую впал в конце декабря 2024 года.
«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», – написала Симоньян.Информация о тяжелом состоянии Тиграна Кеосаяна появилась 8 января. Тогда его супруга сообщила, что телеведущий перенёс клиническую смерть, после чего впал в кому. Все последующие девять месяцев она провела рядом с мужем в реанимации, не теряя надежды на его восстановление.
По предварительной информации, причиной смерти Кеосаяна стала острая сердечная недостаточность. Много лет он страдал от серьёзных проблем с сердцем.