«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю»: Маргарита Симоньян сообщила о трагедии в семье

26 сентября 2025, 14:10

Маргарита Симоньян сообщила о смерти Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу, 26 сентября, сообщила о смерти своего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналистки.





59-летний Кеосаян умер, не выходя из комы, в которую впал в конце декабря 2024 года.





«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», – написала Симоньян.