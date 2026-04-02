Умер актер дубляжа, озвучивавший Мэтта Дэймона
На 63‑м году жизни умер актер дубляжа и кино Сергей Быстрицкий. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
По информации издания, точная причина смерти пока не афишируется. Однако, согласно предварительным данным, артист не страдал серьезными заболеваниями и не жаловался на самочувствие.
Быстрицкий получил широкую известность благодаря работе в сфере дубляжа. Именно его голосом говорил Чендлер Бинг (Мэттью Перри) в популярном сериале «Друзья». Кроме того, актер озвучивал персонажей Мэтта Деймона в ряде картин, среди которых — «Ультиматум Борна», «Марсианин» и «Меняющие реальность».
Дебют Быстрицкого в кино состоялся еще в 1979 году в фильме «Неоконченный урок», где он сыграл одну из главных ролей. В 1986 году он окончил актерский факультет ВГИКа. За годы творчества Быстрицкий снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.
