Умер актёр фильма «Мы из джаза» и сериала «Золотой телёнок» Пётр Складчиков
В Москве ушёл из жизни заслуженный артист России Пётр Складчиков. Ему было 75 лет. Информацию о смерти подтвердили представители Государственного академического Малого театра.
На сцене Малого театра Складчиков исполнил более 90 ролей. В театре его называли «настоящим мастером эпизода». Там подчеркнули, что каждый выход артиста на сцену запоминался зрителям.
Коллеги Петра Даниловича выразили соболезнования родным и близким актёра. Источник в окружении артиста сообщил, что причиной смерти стала онкология.
«Он умер после тяжёлой болезни. У него была тяжёлая форма онкологии», — рассказал инсайдер.По его словам, Складчиков узнал диагноз в декабре прошлого года и с тех пор боролся с болезнью. Информацию о дате и месте прощания с актёром объявят позднее.