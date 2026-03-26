Умер актёр фильма «Мы из джаза» и сериала «Золотой телёнок» Пётр Складчиков

На 76-м году жизни умер артист Малого театра Пётр Складчиков
Пётр Складчиков (Фото: кадр из сериала «Дежурный ангел 2»)

В Москве ушёл из жизни заслуженный артист России Пётр Складчиков. Ему было 75 лет. Информацию о смерти подтвердили представители Государственного академического Малого театра.



На сцене Малого театра Складчиков исполнил более 90 ролей. В театре его называли «настоящим мастером эпизода». Там подчеркнули, что каждый выход артиста на сцену запоминался зрителям.

Коллеги Петра Даниловича выразили соболезнования родным и близким актёра. Источник в окружении артиста сообщил, что причиной смерти стала онкология.

«Он умер после тяжёлой болезни. У него была тяжёлая форма онкологии», — рассказал инсайдер.
По его словам, Складчиков узнал диагноз в декабре прошлого года и с тех пор боролся с болезнью. Информацию о дате и месте прощания с актёром объявят позднее.
Ольга Щелокова

