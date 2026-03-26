Умер актёр фильма «Мы из джаза» и сериала «Золотой телёнок» Пётр Складчиков

26 марта 2026, 19:17

На 76-м году жизни умер артист Малого театра Пётр Складчиков

Пётр Складчиков (Фото: кадр из сериала «Дежурный ангел 2»)

В Москве ушёл из жизни заслуженный артист России Пётр Складчиков. Ему было 75 лет. Информацию о смерти подтвердили представители Государственного академического Малого театра.





На сцене Малого театра Складчиков исполнил более 90 ролей. В театре его называли «настоящим мастером эпизода». Там подчеркнули, что каждый выход артиста на сцену запоминался зрителям.



Коллеги Петра Даниловича выразили соболезнования родным и близким актёра. Источник в окружении артиста сообщил, что причиной смерти стала онкология.

«Он умер после тяжёлой болезни. У него была тяжёлая форма онкологии», — рассказал инсайдер.