Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Александр Марушев. Об этом сказано в сообществе Самарского драмтеатра «ВКонтакте». Артиста не стало на 59 году жизни в результате продолжительного и тяжелого заболевания.
«Его яркие актерские работы в спектаклях «Сиротливый запад», «Лес», «Ромео и Джульетта», «Пианино в траве» останутся в памяти друзей, коллег и зрителей. Скорбим. Наши соболезнования родным и близким Александра Марушева», — говорится в публикации.
Как сообщил коллега Марушева по цеху артист драмтеатра им. Горького Владимир Сухов, попрощаются со знаменитостью в грядущее воскресенье, 28 июля, по адресу ул. Самарская 168-28, начало в 11:00.
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