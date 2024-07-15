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Умер актер из «Дальнобойщиков», звезда комедии «Берегите женщин» Юрий Кузьменко

15 июля 2024, 15:30
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», скончался на 76-м году. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. Согласно информации источника, Кузьменко ушел из жизни в пятницу, 12 июля. Коллеги Кузьменко назвали его талантливым и преданным кинематографу актером.

Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. Он окончил ГИТИС и ВГИК. Актер обрел популярность благодаря ролям в таких картинах, как «Рейс первый, рейс последний», «Дипломат» и «Дальнобойщики».



Ранее сообщалось, что актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни.

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#кино
Россиян предупредили о мошенничествах в игре в «хомяка»
Специалист Шутов заявил о мошеннических схемах в игре Hamster Kombat
15 июля 2024, 15:58

Фото: iStock/loveshiba

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что в игре Hamster Kombat может использоваться ряд мошеннических схем.
Так, мошенники могут попросить у пользователя номер карты и код из СМС якобы для перевода денег, украсть аккаунт и перехватить нужную им информацию. Опасность может подстерегать пользователя и в случае, если к аккаунту привязан кошелёк.

«Соблюдение мер предосторожности и здравого смысла поможет защитить себя от потерь и неприятностей, связанных с использованием этой игрушки», — резюмировал в беседе с RT Шутов.

А коммерческий директор IT-компании SafeTech Дарья Верестникова предупредила о том, что мошенники придумывают новые схемы обмана граждан, представляясь службами энергосбытовых компаний.

«Схема мошенничества со звонками от имени энергосбытовых компаний новая. Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски, поэтому злоумышленники придумывают всё новые легенды, порой чрезвычайно правдоподобные, чтобы убедить граждан всё же назвать код из SMS», — отметила в беседе с «Известиями» Верестникова.

Ранее сотрудники Следственного комитета России выявили новую схему мошенничества. Так, злоумышленники создают фейковые сайты ведомства, с помощью которых выманивают деньги у участников специальной военной операции.

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#опасность
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Глава Одинцова Иванов назвал срок окончания реконструкции привокзальной площади
15 июля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Реконструкцию привокзальной площади в Одинцове завершат в сентябре – октябре.
Об этом во время проверки хода работ объявил глава городского округа Андрей Иванов.

Сейчас рабочие обустраивают «островки» для посадки и высадки пассажиров автобусов и маршруток, устанавливают металлические навесы.
«Это знаковый проект. К его реализации мы несколько лет шли вместе с инвестором, торговым комплексом «Одинцовское Подворье». Работы стартовали в начале июня. Уже сделаны два из четырёх «островков», на них смонтированы опоры навесов. Далее рабочие остеклят их и установят лавочки. До конца июля должна быть готова третья платформа, а к середине августа – четвёртая», – рассказал Иванов
Он добавил, что в рамках проекта «Умная остановка» посадочные площадки оснастят электронными табло с расписанием. Программное обеспечение поможет прогнозировать реальное время прибытия и отправления общественного транспорта на основе информации от перевозчиков.

После реконструкции движение общественного транспорта на площади станет упорядоченным. Многие жители и гости Одинцова отмечали, что иногда сложно найти свой автобус.
«Теперь ближе к железнодорожной платформе будут останавливаться внутригородские автобусы, обслуживающие старую территорию Одинцова, у первой линии «островков» – маршруты в новые микрорайоны, в том числе в Новую Трёхгорку и ЖК «Гусарская баллада». На второй линии перед входом в торговый комплекс пассажиров будут ждать автобусы большого класса, которые едут за территорию Одинцова. Отдельное пространство выделят для рейсов в микрорайоны № 8 и № 9», – уточнил Иванов.
На площади оборудуют отдельную площадку для такси и пространство для остановки автобусов между рейсами. Кроме того, установят знаки, ограничивающие въезд личного транспорта.

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#московская область
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В Мытищах установили ещё одну электрозарядную станцию
15 июля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Зарядную станцию для электромобилей и любого другого электротранспорта установила компания «Мособлэнерго» на Октябрьской улице в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Мощность новой электрозарядной станции составляет 22 кВт. Для того чтобы воспользоваться ЭЗС компании «Мособлэнерго», нужно установить специальное мобильное приложение PlugMe, оно доступно на платформах Google Play и App Store», — говорится в сообщении.
Всего на территории городского округа Мытищи функционируют четыре ЭЗС от «Мособлэнерго». Их расположение указано на интерактивной карте на сайте компании в разделе «Потребителям/Электрозарядные станции».

В министерстве отметили, что всего в текущем году на территории Подмосковья планируется усыновить 145 электрозарядных станций, а в будущем году — ещё 200.

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#мособлэнерго
#минэнерго мо
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В Орехово-Зуевском округе снесли заброшенную столовую
15 июля 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное одноэтажное здание заброшенной столовой снесли в посёлке Мисцево Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание общей площадью немногим более 170 квадратных метров было построено с 1965 году. Долгое время здание не использовалось и пришло в авариное состояние. Обследование выявило износ конструктивных элементов. Постройку признали аварийной и включили в список на ликвидацию. Во втором квартале 2024 года проблемное здание снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, на котором стояла столовая, полностью освобождён от здания и строительного мусора.

Всего на территории Орехово-Зуевского округа было выявлено свыше 330 недостроев, аварийных зданий, а также объектов, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время 78% таких построек снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.

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#столовая
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Вкуснее, чем в ресторане: картофель с сыром и грибами от шефа Ивлева
15 июля 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

Картофель в любом виде вкусный и сытный, а вместе с грибами – еще лучше. Рецептом запеченного картофеля с грибами поделился шеф-повар Константин Ивлев на своем канале Ivlev Chef Channel.

Ингредиенты

  • Картофель для запекания – 4 шт.
  • Сыр тертый – 200 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Сливочное масло – 40 гр.
  • Сливки 33% – 120 мл.
  • Растительное масло – 40 мл.
  • Горчица дижонская – 2 ч.л.
  • Зеленый лук – 10 гр.
  • Соль, перец
Фото: istockphoto/ALLEKO

Пошаговый рецепт

  1. Мытый картофель отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах. После даем остыть.
  2. Нарезаем картофель, вычищаем ложкой пюре из середины.
  3. Нарезаем грибы, жарим на раскаленной сковороде, добавляем соль и перец, горчицу. Хорошо перемешиваем. Добавляем сливки, картофельное пюре и нарезанный лук, провариваем 3 минуты.
  4. Лоток для запекания покрываем пергаментом. Кладем на него картофель и выкладываем в его середину получившуюся на сковороде смесь. Посыпаем сыром.
  5. Запекаем в духовке 10 минут при температуре 220 градусов.

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В дом ветерана боевых действий из посёлка Шатурторф провели магистральный газ
15 июля 2024, 14:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Дом ветерана боевых действий Романа Романчука, расположенный в посёлке Шатурторф городского округа Шатура подключили к системе централизованного газоснабжения, статус ветерана позволил провести подключение на льготных условиях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С момента подачи заявки до подключения прошло несколько месяцев. Честно говоря, я был приятно удивлён скоростью работы специалистов «Мособлгаза». Иногда я не успевал, и им приходилось ждать, когда завершу свою часть проекта», — отметил Роман Романчук.
Поздравить ветерана боевых действий с подключением дома к газу приехали временно исполняющий полномочия главы округа Шатура Николай Прилуцкий и генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Всего в Шатурторфе с начала года жители подали 88 заявок на льготное подключение к газу, из них 57 заявок уже выполнены.

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#мособлгаз
#газификация
#газоснабжение
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Шатурские лесничие помогли заблудившимся грибникам
15 июля 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Мособллеса

Сотрудники Шатурского филиала Мособллеса нашли заблудившихся грибников у деревни Митинской и вывели их из лесного массива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина с дочерью отправились в лес на «тихую охоту» и не смогли найти обратную дорогу. Сотрудники лесной охраны, получив сообщение об этом от диспетчерской службы, немедленно выехали на поиски. Они созвонились с потерявшимися и по ответам на вопросы определили их местонахождение. После этого грибников успешно вывели из леса», – рассказали в Мособллесе.
Там напомнили, что сезон сбора грибов и ягод в разгаре. Сотни людей ежедневно ходят в лес, и заблудившихся становится всё больше. В ведомстве предупредили, что, отправляясь в лес, нужно заранее изучить маршрут, предупредить о своих планах близких, взять заряженный телефон, компас, спички или зажигалку, а также пресную воду.

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#грибники
#московская область
#безопасность
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Закрывшая Трампа при покушении телохранительница оказалась уроженкой России
«Типичная Рязань»: закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России
15 июля 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Телохранительница, закрывшая республиканского политика Дональда Трампа при покушении, якобы родилась в РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».
Уточняется, что девушка родилась в Рязанской области, была ученицей рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой. Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США. В Штатах девушка окончила университет, после чего — школу частных телохранителей.

Данные о российском происхождении подтвердил политолог Алексей Чадаев.

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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Ремонт моста через реку Пахру в Подольске завершат в начале августа
15 июля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по ремонту моста через реку Пахру, расположенного рядом с посёлком санатория «Родина» городского округа Подольск, ведут дорожники, в настоящее время одна половина моста почти полностью обновлена, выполнить весь объём работ планируется в начале августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На первой части моста уже отремонтированы переходные плиты, гидроизоляция и деформационный шов. Рабочие заменили металлические барьеры и перила, а также опорные части пролётных строений, укрепили конусы, отремонтировали консоли тротуара и ликвидировали размывы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
В ближайшее время начнётся ремонт второй части моста. До окончания работ на объекте организовано реверсивное движение.

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