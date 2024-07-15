Умер актер из «Дальнобойщиков», звезда комедии «Берегите женщин» Юрий Кузьменко

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Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», скончался на 76-м году. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. Согласно информации источника, Кузьменко ушел из жизни в пятницу, 12 июля. Коллеги Кузьменко назвали его талантливым и преданным кинематографу актером.
Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. Он окончил ГИТИС и ВГИК. Актер обрел популярность благодаря ролям в таких картинах, как «Рейс первый, рейс последний», «Дипломат» и «Дальнобойщики».
Ранее сообщалось, что актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни.
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Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. Он окончил ГИТИС и ВГИК. Актер обрел популярность благодаря ролям в таких картинах, как «Рейс первый, рейс последний», «Дипломат» и «Дальнобойщики».
Ранее сообщалось, что актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни.
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Екатерина Коршунова