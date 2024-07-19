Скончался сыгравший Гитлера российский актер Андрей Ксенюк

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Российский актер Андрей Ксенюк умер в возрасте 65 лет. Об этом информирует пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.
В пресс-службе театра Ксенюка назвали любимцем публики и коллег по сцене. Причина смерти актера остается неизвестной.
Андрей Ксенюк родился в 1958 году в Норильске. Артист дебютировал в театре в пьесе «Сказка про Ивана-дурака, который чертям насолил». Также он сыграл роль Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». На счету актера более 100 ролей.
Ранее сообщалось, что Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», умер на 76-м году жизни.
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Андрей Ксенюк родился в 1958 году в Норильске. Артист дебютировал в театре в пьесе «Сказка про Ивана-дурака, который чертям насолил». Также он сыграл роль Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». На счету актера более 100 ролей.
Ранее сообщалось, что Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», умер на 76-м году жизни.
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Екатерина Коршунова