Скончался актер из «Возвращения Мухтара» и «Нюхача»

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Украинский актер театра и кино Игорь Щербак ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщила Киевский академический Молодой театр в соцсетях.
«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — сказал в сообщении.Щербак уроженец Киева, родился 10 апреля 1956 года. В 1977 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Трудился в Киевском театре оперетты. В 1981 году начал работать в Киевском Молодом театре. Также работал в сфере дубляжа и озвучивания. Россиянам может быть знаком по ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара».
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