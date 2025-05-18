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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов
Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 70-м году жизни умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Александр Кабанов. Об этом сообщается на сайте Театра-фестиваля «Балтийский дом», куда пригласили Александра Анатольевича в 1999 году.
«Бесконечно преданный театру артист также вел преподавательскую деятельность в РГИСИ, передавая первоклассную школу молодому поколению. Выпускники и студенты называют Александра Анатольевича одним из любимых педагогов, настоящим профессионалом и Учителем», — сказано в публикации на сайте.
Коллеги почившего артиста подчеркнули, что его роли оценивали как зрители, так и профессионалы. Кабанов известен ролью Гаева в «Вишневом саду», Воланда в «Мастере и Маргарите», старика из хэмингуэйевского «Старика и моря» и другими.

В 1981 году Александр Кабанов окончил курс Зиновия Корогодского после чего его приняли в труппу ТЮЗа им. Брянцева.

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На интронизацию папы в Ватикан поехал российский посол
Любимова не поехала на интронизацию папы в Ватикан из-за проблем с маршрутом
18 мая 2025, 14:55

Фото: istockphoto/carmengabriela

Глава российского Минкульта Ольга Любимова не смогла приехать в Ватикан на интронизацию нового папы из-за проблем с маршрутом. Вместо нее делегацию возглавит посол России в Ватикане Иван Солтановский.
«Посол РФ в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы римского Льва XIV», — добавили в пресс-службе Минкульта 18 мая.
Герб нового папы римского представили 10 мая. Известно, что корнями девиз священнослужителя уходит в августинскую традицию: In Illo uno unum («В Едином мы едины»).

Кардинала Роберта Прево из США избрали понтификом 8 мая. Он — первый американский кардинал, имеющий латиноамериканские корни. В качестве папы он принял имя Лев XIV.

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#новости
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Скончался сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман
17 мая 2025, 22:53

Фото: iStock/ NetPix

Голландский режиссер, автор комиксов, актер и сценарист Герард Сутеман скончался на 89-м году жизни. О смерти знаменитости сообщила Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.
Герард начал работать в кино еще в конце 1960-х. Мужчина известен общественности как многолетний постоянный соавтор нидерландского режиссера Пола Верховена. В тандеме они сняли несколько картин. Среди работ кинематографистов есть номинированная на «Оскар» драма «Турецкие наслаждения». Несколько фильмов из послужного списка Сутемана имеет скандальный шлейф из-за повышенного уровня откровенности.

Один из проектов, над которым трудился Герард, все же удостоился «Оскара». Военная драма Фонса Радемакерса «Нападение», получила награды как «Лучший фильм на иностранном языке». Сутеман написал для нее сценарий.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Земляникина, дочь артистов Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, погибла в ДТП.

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#награды
#режиссёр
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Никас Сафронов раскрыл подробности отношений Гребешковой и Гайдая
Никас Сафронов: Нина Гребешкова любила мужа до последнего дня
15 мая 2025, 18:27

Нина Гребешкова (Фото: Кадр из фильма «Фото моей девушки»)

69-летний Никас Сафронов, который долгие годы дружил с вдовой Леонида Гайдая Ниной Гребешковой, раскрыл, кто был главной любовью артистки. Об этом сообщает URA.RU.
«Нина Павловна безумно его любила. До самого последнего дня любила, хотя с момента его ухода прошло более тридцати лет. Она всегда говорила о нем с невероятной нежностью, восторгом и благодарностью», — отметил художник.

По словам Сафронова, Гребешкова предоставляла супругу возможность заниматься творчеством, взяв на себя все обязанности по хозяйству. Гайдай «был за ней как за каменной стеной», заключил Никас.

10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Зрители знают актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

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#актриса
#кино
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Умерла советская актриса Елена Земляникина
15 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Елена Земляникина, дочь артистов Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, погибла в ДТП. Об этом сообщили в храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где она служила.
Отпевание актрисы состоится в этом же храме 17 мая. Начало в 11:00, сообщил ее супруг Александр, передает aif.ru.

Авария, в которой погибла Земляникина, произошла утром в среду, 14 мая.

Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.

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#режиссёр
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#смерть
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«Какой папа был улыбчивый!»: со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой простились в Москве
Starhit: с Ниной Гребешковой попрощались ее дочь и внучка
14 мая 2025, 14:29

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Дочь и внучка советской актрисы Нины Гребешковой простились с ней на Кунцевском кладбище Москвы, пишет Starhit.ru. Уточняется, что Оксану Гайдай и Ольгу Худякову видели среди участников траурной церемонии.
«Посмотрите на фотографию, какой папа был улыбчивый! А то пишут, что был мрачный», — сказала Оксана Гайдай.
Нина Павловна скончалась на 95-м году жизни 10 мая. Вдова режиссера Леонида Гайдая вела закрытый образ жизни в последние годы. На ее счету десятки киноработ. Станислав Садальский написал большой пост в соцсетях, посвященный Гребешковой, читая который многие юзеры буквально плакали.

«Вот когда-то такая, хрупкая и тонкая, она навсегда стала опорой большого таланта, его тылом, фундаментом и незаменимой исполнительницей маленьких ролей в его легендарных картинах. Хотя сама Нина всегда считала, что самая ее лучшая роль — «жена Гайдая»… Жаль, что с его уходом она почти ушла из кино», — сказано в публикации.
Садальский добавил, что Гребешковой не было видно не только в кино, но и на телешоу.

Нину Гребешкову проводили под аплодисменты, не скрывая слез. Гроб с ее телом привезли к 13:00, а спустя приблизительно полчаса опустили в землю.

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