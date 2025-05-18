Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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На 70-м году жизни умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Александр Кабанов. Об этом сообщается на сайте Театра-фестиваля «Балтийский дом», куда пригласили Александра Анатольевича в 1999 году.
«Бесконечно преданный театру артист также вел преподавательскую деятельность в РГИСИ, передавая первоклассную школу молодому поколению. Выпускники и студенты называют Александра Анатольевича одним из любимых педагогов, настоящим профессионалом и Учителем», — сказано в публикации на сайте.Коллеги почившего артиста подчеркнули, что его роли оценивали как зрители, так и профессионалы. Кабанов известен ролью Гаева в «Вишневом саду», Воланда в «Мастере и Маргарите», старика из хэмингуэйевского «Старика и моря» и другими.
В 1981 году Александр Кабанов окончил курс Зиновия Корогодского после чего его приняли в труппу ТЮЗа им. Брянцева.
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