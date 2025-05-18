Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

На 70-м году жизни умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Александр Кабанов. Об этом сообщается на сайте Театра-фестиваля «Балтийский дом», куда пригласили Александра Анатольевича в 1999 году.