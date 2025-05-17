Скончался сценарист и соратник Пола Верховена Герард Сутеман

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Голландский режиссер, автор комиксов, актер и сценарист Герард Сутеман скончался на 89-м году жизни. О смерти знаменитости сообщила Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.
Герард начал работать в кино еще в конце 1960-х. Мужчина известен общественности как многолетний постоянный соавтор нидерландского режиссера Пола Верховена. В тандеме они сняли несколько картин. Среди работ кинематографистов есть номинированная на «Оскар» драма «Турецкие наслаждения». Несколько фильмов из послужного списка Сутемана имеет скандальный шлейф из-за повышенного уровня откровенности.
Один из проектов, над которым трудился Герард, все же удостоился «Оскара». Военная драма Фонса Радемакерса «Нападение», получила награды как «Лучший фильм на иностранном языке». Сутеман написал для нее сценарий.
Ранее сообщалось, что актриса Елена Земляникина, дочь артистов Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, погибла в ДТП.
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Один из проектов, над которым трудился Герард, все же удостоился «Оскара». Военная драма Фонса Радемакерса «Нападение», получила награды как «Лучший фильм на иностранном языке». Сутеман написал для нее сценарий.
Ранее сообщалось, что актриса Елена Земляникина, дочь артистов Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, погибла в ДТП.
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