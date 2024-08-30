В Петербурге покажут проекцию города будущего

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В Санкт-Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» на Дворцовом мосту покажут проекцию города будущего «Мегаполис XXI века».
Отмечается, что сам мост специально украсят изображениями высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, второй очереди аэропорта Пулково, широтной магистрали скоростного движения, второй кольцевой автодороги и т. д.
До этого сообщалось, что в Эрмитаже можно увидеть экспонаты из экспедиций русского исследователя Азии Петра Козлова, о котором сняли фильм «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии».
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом Необычную художественную выставку под открытым небом открыли на аллее вдоль стадиона «Металлург».
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«Для Петербурга «Поющие мосты» – уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора города Александра Беглова.
До этого сообщалось, что в Эрмитаже можно увидеть экспонаты из экспедиций русского исследователя Азии Петра Козлова, о котором сняли фильм «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии».
«Вы сходите в Эрмитаж, посмотрите на представленные там экспонаты из экспедиций Козлова. Это целая вселенная, неизвестная ранее европейцам. Эти исследователи были для современников, как космонавты для людей второй половины XX века. Их экспедиции освещали газеты. Если пропадала связь с участниками экспедиции или приходили тревожные известия, это было поводом для беспокойства и волнений для самой широкой публики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей продюсер Лариса Базылевич.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом Необычную художественную выставку под открытым небом открыли на аллее вдоль стадиона «Металлург».
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Мелисса Тимофеева