Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
В возрасте 61 года ушел из жизни актер Игорь Алексеев, известный зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
Как сообщила дочь артиста Мария Алексеева изданию aif.ru, причиной смерти стал инфаркт. Он скончался в больнице в ночь на 19 апреля 2026 года. Информацию о похоронах семья обещает предоставить позже.
Коллеги Алексеева рассказали, что незадолго до трагедии они обсуждали планы на новые съемки. При этом актер жаловался на боли в спине и собирался лечь в клинику на обследование. Ранее появлялась информация, что он провел неделю в реанимации.
Игорь Алексеев родился в Мурманске летом 1964 года. В 1989-м окончил ЛГИТМиК. Его фильмография включает десятки ролей в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
