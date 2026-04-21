Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

21 апреля 2026, 19:04

Актер Игорь Алексеев умер от инфаркта

В возрасте 61 года ушел из жизни актер Игорь Алексеев, известный зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».