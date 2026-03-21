Звезда «Баффи — истребительницы вампиров» скончался во сне

21 марта 2026, 09:19

Умер актер из сериала ««Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Американский актер Николас Брендон скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщила его семья в соцсетях.





По словам родных, артиста не стало во сне по естественным причинам. Он был наиболее известен по роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров»,

«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», — написал один из близких актера.