Звезда «Баффи — истребительницы вампиров» скончался во сне

Умер актер из сериала ««Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон
Американский актер Николас Брендон скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщила его семья в соцсетях.
По словам родных, артиста не стало во сне по естественным причинам. Он был наиболее известен по роли Ксандера Харриса в сериале «Баффи — истребительница вампиров»,
«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», — написал один из близких актера.Брендон появился на свет весной 1971 года в Лос-Анджелесе. Помимо главной роли в сериале об истребительнице нечисти, он снимался в проектах «Мыслить как преступник», «Секреты на кухне», «Без следа» и «Частная практика».В последние годы артист сосредоточился на изобразительном искусстве и занимался живописью.
