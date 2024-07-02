Умер актер из «Убойной силы» и «Тайн следствия» народный артист Владимир Матвеев

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Народный артист РФ Владимир Матвеев скончался во вторник, 2 июля на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Театре имени Ленсовета, где служил исполнитель роли в «Тайнах следствия».
«Владимир Михайлович скончался сегодня», — прокомментировали там.
Владимир Матвеев родился в 1952 году в Сладково Тюменской области. Закончил ЛГИТМиК (сегодня российский Государственный институт сценических искусств) в 1974 году, учился на курсе Игоря Владимирова.
В период с 1986 по 1989 годы играл на сцене «Молодого театра» Ленконцерта. Потом вернулся в родной театр Ленсовета. Участвовал в театральных постановках «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать», «Старший сын» и других.
Также известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и других кинолентах.
Получил премию «Золотой софит» в 2001 году.
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