С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,3 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,3 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, при этом больше всего машин отправилось на штрафстоянки в Ленинском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье за неделю эвакуировали 3394 машины. Это на 30 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Верхнюю строчку антирейтинга по числу эвакуированных машин занял Ленинский округ, с улиц которого забрали 429 автомобилей. Второе место поделили округа Красногорск и Мытищи, в каждом из которых эвакуировали по 316 машин. А замыкает топ-3 антирейтинга округ Химки, где эвакуаторы увезли на штрафстоянки 254 неправильно припаркованных машины.
В министерстве напомнили, что узнать о местоположения эвакуированного в Подмосковье автомобиля можно по телефону 112, через мобильное приложение «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.
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Лев Каштанов