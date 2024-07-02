В Санкт-Петербурге во время штормового ветра погибли два человека

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Жертвами стихии стали женщина и ребёнок, сообщили в Коммерсанте.
По информации Следственного комитета России по городу, 1 июля на проспекте Юрия Гагарина на женщину упало дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В Красногвардейском районе из-за сильного ветра упало дерево, которое придавило 11-летнего мальчика. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Из-за непогоды в Санкт-Петербурге было повалено 293 дерева, а также упал башенный кран. В Ленинградской области штормовой ветер повалил 525 деревьев.
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В Красногвардейском районе из-за сильного ветра упало дерево, которое придавило 11-летнего мальчика. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
Из-за непогоды в Санкт-Петербурге было повалено 293 дерева, а также упал башенный кран. В Ленинградской области штормовой ветер повалил 525 деревьев.
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Мира Полтева