Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Российский актёр и поэт Николай Денисов умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил режиссер Павел Тихомиров в беседе с aif.ru.
По его словам, смерть артиста стала для него полной неожиданностью. Тихомиров уточнил, что общался с Денисовым буквально на днях. Казалось, ничего не предвещало беды — всё шло как обычно, и о каких-либо признаках нездоровья речи не было.
Все это время актер продолжал активно трудиться в театре: участвовал в спектаклях «Синее небо, а в нём облака» и «Театральный роман».
Николай Денисов родился 1 октября 1945 года. Помимо актёрской и режиссёрской деятельности, он также занимался поэзией. Денисов написал стихи для Андрея Миронова, Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной.
Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».
