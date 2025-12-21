Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

21 декабря 2025, 08:58

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов умер в возрасте 80 лет

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский актёр и поэт Николай Денисов умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил режиссер Павел Тихомиров в беседе с aif.ru.