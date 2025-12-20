Умер актёр из «Молодёжки» Анатолий Лобоцкий
20 декабря на 67-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Печальную информацию подтвердила семья Анатолия Анатольевича. В последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.
В 2023-2024 годах врачи диагностировали у него рак лёгких и провели операцию. Осенью 2025 года стало известно о рецидиве заболевания. Официальные сведения о причине смерти сейчас не приводятся.
Анатолий Лобоцкий служил в Театре имени Вл. Маяковского с 1985 года. Широкую известность ему принесла роль в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов». Кроме того, актёр сыграл запоминающиеся роли в сериалах «На углу, у Патриарших», «Старая гвардия», «Чудо-доктор» и других.
