Умер актёр из «Молодёжки» Анатолий Лобоцкий

Народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Анатолий Лобоцкий (Фото: кадр из сериала «Взрослые дочери»)

20 декабря на 67-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Печальную информацию подтвердила семья Анатолия Анатольевича. В последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.

В 2023-2024 годах врачи диагностировали у него рак лёгких и провели операцию. Осенью 2025 года стало известно о рецидиве заболевания. Официальные сведения о причине смерти сейчас не приводятся.

Анатолий Лобоцкий служил в Театре имени Вл. Маяковского с 1985 года. Широкую известность ему принесла роль в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов». Кроме того, актёр сыграл запоминающиеся роли в сериалах «На углу, у Патриарших», «Старая гвардия», «Чудо-доктор» и других.

Ольга Щелокова

