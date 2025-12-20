Отказ Берии в интиме, дочь от американца и связь с «бриллиантовой мафией»: за что убили звезду «Свадьбы в Малиновке» Зою Фёдорову?
Зоя Фёдорова — одна из самых узнаваемых советских актрис 1930–1940-х годов, лауреат двух Сталинских премий. Её имя и громкая слава были неразрывно связаны с личной драмой, которая могла бы стать сюжетом для шпионского триллера. Родившаяся 21 декабря 1909 года, она прожила жизнь, полную любви, кинематографического триумфа, предательства и закончившуюся трагической неразгаданной тайной. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Зои ФёдоровойЗоя Алексеевна родилась в Петербурге, но в 1918 году её семья переехала в Москву, где отец получил ответственную должность в Кремле. Мечта о сцене привела её в театральное училище. Дебют в фильме «Гармонь» (1934) был успешным, а подлинная всенародная слава пришла после выхода фильма «Подруги» (1935). С той поры она стала одной из ведущих актрис советского кино, снявшись в картинах «Музыкальная история», «Человек с ружьём» и «Свадьба».
После возвращения из тюрьмы в 1955 году ей пришлось заново строить карьеру. Она перешла на характерные и эпизодические роли, которые исполняла блестяще. Зрители запомнили её в лентах «Взрослые дети», «Свадьба в Малиновке», «Улыбнись соседу», «Происшествие», «Москва слезам не верит».
Личная жизнь: три брака и роковая любовь к американцуЗоя Фёдорова пережила драматичную личную жизнь, отмеченную тремя браками и страстным романом с американцем, обернувшимся трагическими последствиями. Первым мужем Зои стал однокурсник по театральному училищу Леонид Вейцлер, но студенческий союз распался быстро. В 1934 году актриса вышла замуж за кинооператора Владимира Раппопорта, с которым познакомилась на съёмках фильма «Встречный». Их брак продлился около пяти лет, но после того, как карьера жены пошла в гору и она стала часто уезжать на гастроли, отношения начали портиться. В итоге в 1939 году они официально развелись.
После расставания Зоя Алексеевна жила с лётчиком Иваном Клещёвым. Пара собиралась пожениться, когда в их жизнь вмешалась война. В 1942 году возлюбленного актрисы не стало. В 1945 году на приёме в честь Дня Красной армии Зоя встретила помощника американского военного атташе Джексона Тейта. Их роман вспыхнул довольно быстро. Пока шла война с Германией, власти смотрели сквозь пальцы на связь актрисы и дипломата, так как США были союзниками СССР.
Однако всё изменилось во второй половине 1945 года. Тейта выслали из СССР как персону нон грата. В мае Фёдорова отправилась на гастроли, где узнала о своей беременности. Однако она не успела сообщить об этом отцу будущего ребёнка. Чтобы скрыть беременность от иностранца, Зоя фиктивно вышла замуж в третий раз за композитора Александра Рязанова. В январе 46-го года родила дочку Викторию, которую записали на нового мужа. Но это не спасло от трагедии.
Тюрьма и политические обвиненияЕщё в 1938 году, когда был репрессирован отец актрисы, говорили, что Фёдоровой удалось добиться его освобождения, лично обратившись к Лаврентию Берии. По распространённой версии, впоследствии Берия пригласил актрису к себе домой и, оставшись с ней наедине, стал домогаться. Фёдорова оказала сопротивление и сбежала. По легенде, Берия подарил актрисе цветы, когда провожал её. Она выразила благодарность за букет.
«Это не букет, а венок», — ответил комиссар, намекая на месть за отказ.
27 декабря 1946 года Зою Фёдорову арестовали. Её обвинили в шпионаже в пользу США и даже в подготовке покушения на Сталина. Она прошла через пытки и была приговорена к 25 годам лагерей с конфискацией имущества. Часть срока она отбывала во Владимирской тюрьме, где её сокамерницей была певица Лидия Русланова. В 1955 году Фёдорову реабилитировали и освободили.
Её сестра Мария получила 10 лет лагерей и умерла в заключении, а сестра Александра с маленькой Викторией была отправлена в ссылку в Казахстан. Дочь актрисы долгое время считала тётю своей матерью.
Последние годы жизни и таинственная смертьПосле освобождения Фёдоровой удалось воссоединиться с дочерью и вернуться на экран. В 1970-е годы она переехала из скромной квартиры в роскошные апартаменты на Кутузовском проспекте. В Москве ходили слухи, что это стало возможным благодаря её дружбе с Галиной Брежневой и жёнами высокопоставленных чиновников, а также участию в сделках с антиквариатом и бриллиантами.
Во второй половине 70-х артистке разрешили поездки в США. В 1975 году Виктория эмигрировала к отцу и Зоя Алексеевна начала оформлять документы для переезда на постоянное жительство к дочери, но не успела. Вечером 10 декабря 1981 года Зою Фёдорову нашли мёртвой в её роскошной квартире на Кутузовском проспекте. 71-летняя женщина сидела за столом в гостиной, держа в руках телефонную трубку. Выстрел был сделан с близкого расстояния в затылок, пуля вышла через левый глаз — примечательная деталь, учитывая, что незадолго до гибели актриса жаловалась на анонимные угрозы и получала фотографии с выколотым левым глазом. Убийца не оставил явных следов, ценности и дорогие украшения не тронул.
Версии трагической смерти актрисыЛежащей на поверхности версией было политическое убийство. Для советских властей она была «ходячим компроматом». Женщина, знавшая личные тайны и привычки первых семей страны и просто не могла уехать на Запад в разгар Холодной войны. По этой версии, убийство было превентивной мерой КГБ по устранению потенциально опасного источника утечки информации.
Была и вторая версия убийства, связанная с «бриллиантовой мафией» и теневыми сделками. По Москве ходили упорные слухи о её вовлечённости в нелегальный бизнес — так называемую «бриллиантовую мафию». Считалось, что через её знакомых с высшими чинами осуществлялись незаконные операции с антиквариатом, драгоценностями и иконописью. Согласно этой версии, Фёдорова могла стать жертвой разборок в этой среде.
Расследование с самого начала столкнулось с непреодолимыми препятствиями. По свидетельствам, следственную группу несколько раз меняли, что нетипично для запутанных дел и может указывать на давление «сверху». Документы по делу долгие годы оставались засекреченными. По неподтверждённым данным, в конце 1980-х был задержан некто «Борис», который на допросе дал показания о «бриллиантовом следе», но вскоре был убит в тюремной камере, а его показания исчезли. Дело, связанное со смертью легендарной актрисы, было засекречено на 70 лет.
Её внук, Кристофер Поуи, в 2018 году приезжал в Россию, пытаясь добиться от властей рассекречивания дела, но безуспешно. Убийство Зои Фёдоровой так и осталось символом эпохи застоя, где переплелись политика, криминал и личные судьбы, а правда была похоронена в архивах вместе с героями того времени.