Женщину обвинили в убийстве двух бывших мужей в один день
Во Флориде женщина задержана по подозрению в убийстве двух своих бывших мужей в разных округах штата. Об этом пишет журнал People.
51-летняя Сьюзан Авалон похитила еду из ресторана Panera Bread и, выдав себя за курьера, принесла её к дому своего бывшего супруга в Брадентоне. Когда мужчина открыл дверь, женщина выстрелила в него. Впоследствии он скончался в больнице.
Полиция обнаружила Авалон благодаря камерам видеонаблюдения и системам распознавания номеров. Она находилась в своём доме в округе Ситрус, где пыталась очистить фургон с помощью отбеливателя.
После того как полицейские спросили об ее бывшем муже, Авалон уточнила, о каком именно экс-супруге идёт речь. Этот ответ вызвал подозрения, и правоохранители решили проверить второго бывшего мужа, проживавшего в Тампе. По прибытию на место они обнаружили его тело с огнестрельным ранением, а на двери дома были следы взлома.
Следствие полагает, что Авалон сначала убила своего первого бывшего мужа в Тампе, после чего отправилась в Брадентон для убийства второго. Расстояние между городами превышает 200 километров.
Эксперты пытаются выяснить мотивы преступлений. Одна из версий предполагает, что конфликты с бывшими мужьями могли быть связаны с детьми и финансовыми обязательствами. Это предположение подкрепляется тем, что Авалон имела задолженность по алиментам около 4000 долларов, ей также грозили большие штрафы.
Сьюзан Авалон находится под арестом и может быть приговорена к смертной казни.
