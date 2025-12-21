Женщину обвинили в убийстве двух бывших мужей в один день

21 декабря 2025, 08:37

Жительницу Флориды задержали по подозрению в убийстве двух бывших мужей

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Флориде женщина задержана по подозрению в убийстве двух своих бывших мужей в разных округах штата. Об этом пишет журнал People.