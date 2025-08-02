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Умер актер из «Вторжения» и «Битвы трех королей» Виктор Бутов

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончался актер Виктор Бутов, сыгравший Колю в фильме «Вторжение» Станислава Говорухина. Об этом информирует портал «Кино-театр.ру».



Артист скончался в пятницу, 1 августа, в возрасте 72 лет. Причины смерти Бутова неизвестны.

В последние годы он проживал в Германии.

Фильмография Виктора Бутова насчитывает десять работ. Он дебютировал в кино в 1977 году в драме «Побег из тюрьмы» с Александром Абдуловым в главной роли. Одной из последних работ артиста стал сериал «Моя вторая половинка».

Екатерина Коршунова

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