В Москве в ДТП погиб звездный фотограф, снимавший Киркорова, Билана и Милохина
В Москве произошла авария с участием мотоцикла и каршеринга. Как оказалось, водителем байка был звездный фотограф 31-летний Рафаэль Юсипов, снимавший Филиппа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других.
По данным telegram-канала Shot, мужчина умер в больнице спустя два часа после ДТП. У байкера были множественные переломы.
Издание опубликовало видео аварии. На нем видно, как после столкновения Юсипов перевернулся несколько раз в воздухе и рухнул на асфальт. ДТП случилось из-за того, что водитель каршерингового автомобиля «Chery» решил развернуться со средней полосы.
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