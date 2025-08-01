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В Москве в ДТП погиб звездный фотограф, снимавший Киркорова, Билана и Милохина

Фото: iStock/ArisSu

В Москве произошла авария с участием мотоцикла и каршеринга. Как оказалось, водителем байка был звездный фотограф 31-летний Рафаэль Юсипов, снимавший Филиппа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других.



По данным telegram-канала Shot, мужчина умер в больнице спустя два часа после ДТП. У байкера были множественные переломы.

Издание опубликовало видео аварии. На нем видно, как после столкновения Юсипов перевернулся несколько раз в воздухе и рухнул на асфальт. ДТП случилось из-за того, что водитель каршерингового автомобиля «Chery» решил развернуться со средней полосы.

Иван Мусатов

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