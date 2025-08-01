В Москве в ДТП погиб звездный фотограф, снимавший Киркорова, Билана и Милохина

01 августа 2025, 12:31

Фото: iStock/ArisSu

В Москве произошла авария с участием мотоцикла и каршеринга. Как оказалось, водителем байка был звездный фотограф 31-летний Рафаэль Юсипов, снимавший Филиппа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других.