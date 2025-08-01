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Тело известного актера нашли в московской квартире

NEWS.ru: актера Максима Глотова нашли мертвым в московской квартире
Максим Глотов (Кадр из сериала "Другой майор Соколов")

Российский актер Максим Глотов найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в квартире в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.



Отмечается, что артист не выходил на связь на протяжении пяти дней, что вызвало беспокойство у близких. Причина его смерти пока неизвестна. В настоящее время выясняются подробности трагедии.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. В его фильмографии — свыше сотни кинопроизведений. Зрители его запомнили по ролям в сериалах «Душегубы», «Возмездие», «Конец света» и «Джокер».

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Александр Кабанов.

Лидия Пономарева

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