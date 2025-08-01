Тело известного актера нашли в московской квартире

01 августа 2025, 15:58

NEWS.ru: актера Максима Глотова нашли мертвым в московской квартире

Максим Глотов (Кадр из сериала "Другой майор Соколов")

Российский актер Максим Глотов найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в квартире в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.