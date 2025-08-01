Тело известного актера нашли в московской квартире
Российский актер Максим Глотов найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в квартире в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.
Отмечается, что артист не выходил на связь на протяжении пяти дней, что вызвало беспокойство у близких. Причина его смерти пока неизвестна. В настоящее время выясняются подробности трагедии.
Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. В его фильмографии — свыше сотни кинопроизведений. Зрители его запомнили по ролям в сериалах «Душегубы», «Возмездие», «Конец света» и «Джокер».
Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Александр Кабанов.
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