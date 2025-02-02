Актриса из «Игры в кальмара» Ли Джу-щиль умерла от рака

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Актриса из Южной Кореи Ли Джу-щиль умерла от онкологического заболевания, сообщило издание en.yna.co.kr.
Издание уточнило, что у Ли Джу-щиль обнаружили рак желудка около трех месяцев назад. Медицинские работники подтвердили, что у артистки остановилось сердце.
Ли Джу-щиль начала работу в 1965 году как театральная актриса. Она принимала участие во многих громких постановках Южной Кореи. В 1993 году у артистки выявили рак молочной железы. В 2000 году она смогла побороть онкологические заболевание.
Ли Джу-щиль сыграла роль мать экс-офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне «Игры в кальмара». Фильмография актрисы насчитывает порядка 60 работ.
Ранее сообщалось, что умер актер, известный по фильму «Бумер» режиссера Петра Буслова Анатолий Зобнин.
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Ли Джу-щиль начала работу в 1965 году как театральная актриса. Она принимала участие во многих громких постановках Южной Кореи. В 1993 году у артистки выявили рак молочной железы. В 2000 году она смогла побороть онкологические заболевание.
Ли Джу-щиль сыграла роль мать экс-офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне «Игры в кальмара». Фильмография актрисы насчитывает порядка 60 работ.
Ранее сообщалось, что умер актер, известный по фильму «Бумер» режиссера Петра Буслова Анатолий Зобнин.
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Ольга Енгалычева