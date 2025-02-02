Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Молдавии блогер Бабуцки умерла после процедуры в салоне красоты

В Молдавии блогер Бабуцки умерла после процедуры в салоне красоты

Фото: iStock/ scyther5

Фото: iStock/ scyther5

В одном из салонов красоты в Молдавии скончалась 35-летняя бизнес-леди и блогер Любовь Бабуцки, сообщило издание «Блокнот Молдова».
По предварительным данным, Бабуцки пришла в салон доктора Серебровой для прохождения процедуры под названием «Морфеус». Во время введения препарата у женщины случился анафилактический шок. В итоге блогер скончалась через три минуты после прибытия бригады скорой помощи.

Сразу после смерти пациентки собственница клиники уехала из страны. Согласно обнародаванным данным, ей принадлежит такой же салон красоты в Киеве.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти. Выяснилось, что у матери ребенка имеются проблемы с алкоголем.

Читайте также:

Подозреваемый в наркоторговле выпрыгнул из окна во время обыска в квартире

Москвич пришёл в гости к бывшей жене и троим детям и поджёг себя

Новорожденный малыш умер в семье, где ранее погибли от отравления четверо детей
#блогер
#салон красоты
#смерть
#косметология
#молдавия
Серьёзный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами в Москве
02 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/Distortion Media

Сильный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. В районе слышны взрывы, в небо поднялся густой чёрный дым, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в помещении в 7-м проезде Марьиной Рощи. По предварительной версии, внутри ангара располагаются газовые баллоны. Есть риск их взрыва из-за повышенных температур.

Площадь возгорания, по данным МЧС на 20:30 мск, составляет 250 квадратных метров.

К месту возгорания прибыли пожарные, также пришлось подогнать пожарный поезд.

Есть информация, что крыша здания обрушилась.

Также сообщается, что сохраняется угроза людям.

Читайте также:

МЧС: В Москве горит здание бывшего завода имени Чернышева

Взрывоопасный пожар в Ленобласти удалось ликвидировать

Ребёнок заблокирован в охваченной огнём квартире на юге Москвы
#поезд
#мчс
#пожар
#пожарные
#возгорание
#здание
#информация
#крыша
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сочувствую всем, кроме россиян»: украинский певец Потап сделал мерзкое заявление после крушения самолёта в США
Певец Потап сделал мерзкое заявление в адрес россиян после крушения самолёта в США
02 февраля 2025, 19:30

Потап (фото: соцсети)

Украинский певец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) язвительно выразил соболезнования всем, кроме россиян, в связи с крушением самолёта, столкнувшегося с вертолётом, над Вашингтоном. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с изображением зажжённой свечи.
«Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России», – написал артист.
Певец уже не в первый раз делает такие мерзкие заявления в адрес россиян. В прошлом году участник группы «Потап и Настя» поиздевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни после продолжительной болезни. Когда поклонники выражали соболезнования, Потап выступил с критикой, заявив, что актриса якобы создала в культуре «негативный образ украинок» из-за сериала «Моя прекрасная няня».

30 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолёт совершил столкновение с военным вертолётом. Предварительно, в результате трагедии погибли 67 человек. Их тела продолжают извлекать из реки Потомак. На борту находились россияне – российские фигуристы, супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они летели на соревнования.

Читайте также:

Мать погибшего в авиакатастрофе в США фигуриста Вадима Наумова: «Его нашли, опознали, достали. Стараюсь держаться, но это очень тяжело»

Стало известно, откуда взялся военный вертолет у аэропорта в США, где произошла авиакатастрофа

Военный летчик объяснил причину столкновения пассажирского и военного суден в США
#самолет
#сша
#певец
#столкновение
#соревнования
#супруги
#соболезнования
#россияне
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье младенец погиб, упав с кровати
02 февраля 2025, 18:34

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти.
Трагедия произошла на севере Московской области, сообщает сетевое издание mk.ru. Родители ребенка из многодетной семьи поссорились, и отец ушел к своей матери. Жена его осталась дома с малышом и двумя его братьями двух и четырех лет, шестилетняя сестра находилась в гостях у бабушки. На следующий день и мать ушла из дома, дети остались без присмотра. Их бабушка безуспешно пыталась дозвониться до нее, а потом приехала к внукам.

Ночью младенец проснулся, бабушка решила покормить его и, пока готовила смесь, малыш упал с кровати и закричал от боли. Бабушка вызвала скорую помощь, но медики спасти ребенка не смогли.

Мать дома не появлялась. Выяснилось, что у нее имеются проблемы с алкоголем. Дети сейчас находятся с бабушкой, ситуацией занимается инспекция по делам несовершеннолетних.

Читайте также:

В Техасе новорожденного ребенка с пуповиной выбросили на тротуар в мороз

Новорожденный малыш умер в семье, где ранее погибли от отравления четверо детей

В Казани младенец скончался во время приема у остеопата
#дети
#трагедия
#помощь
#младенец
#родители
#мать
#отец
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодаре бродячие псы покусали ребенка
02 февраля 2025, 16:54

Фото: iStock/ toxawww

Бездомные собаки напали на 13-летнего мальчика, который возвращался из школы в поселке Российском в Краснодаре. О происшествии сообщило региональное управление СК России в Телеграм-канале.
Все случилось 31 января на пересечении улиц Рымникской и Куликова. Животные укусили несовершеннолетнего за руку. Мальчику помог прохожий, который отогнал собак.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», – отмечалось в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пьяный хозяин оставил своего привязанного коня без воды и еды на пустыре. Местные жители всячески стараются помочь животному, носят ему еду.

Мужчину из поселка городского типа Дунай зовут Аркадий. Местные жители поделились, что хозяин регулярно употребляет спиртное и забывает про свое животное.

Читайте также:

Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте

В Удмуртии возбуждено уголовное дело после жестокого убийства собаки

Тигра-людоеда из Приморья решили поймать с помощью ловушек
#животное
#уголовное животные
#нападение
#собаки
#школьник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвич пришёл в гости к бывшей жене и троим детям и поджёг себя
02 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Москве мужчина пришёл в гости к бывшей супруге и троим детям и поджёг себя. Об этом сообщает «Москва 24» в своём Telegram-канале.
По данным столичной прокуратуры, всё случилось в квартире в доме на юго-востоке Москвы. Мужчину оперативно госпитализировали. Также ожоги получили его экс-жена и 15-летняя дочь. Остальные двое детей не получили травм.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

СМИ сообщают, что мужчина таким способом пытался вернуть бывшую жену, с которой он развёлся в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в семье, в которой в прошлом году от отравления погибли четыре ребёнка, не стало пятого новорождённого малыша.

Читайте также:

Подозреваемый в наркоторговле выпрыгнул из окна во время обыска в квартире

Шейха из Саудовской Аравии и его русскую жену ограбили при показе дома на Рублёвке

Осуждённый на пожизненное убийца Галявиев планировал полностью разрушить школу в Казани
#проверка
#ожоги
#мужчина
#дом
#госпитализация
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в наркоторговле выпрыгнул из окна во время обыска в квартире
02 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Владелец одного из крупнейших наркошопов России выпрыгнул во время обыска в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о 38-летнем Алексее Ростовцеве. Длительное время он был в разработке у полиции, но недавно наконец попался. Правоохранители вышли на след после задержания очередной посылки с наркотиками, которая была отправлена во Владивосток.

Ростовцев сотрудничал со следствием и не отрицал своей работы. На днях полицейские провели обыски в его московской квартире. В ней было обнаружено многоженство камер, а в холодильнике лежали таблетки на несколько миллионов рублей.

Через два часа после обысков мужчина подошёл к окну и в присутствии оперативников выпрыгнул с 17-го этажа. Мужчину не удалось спасти.

После этого в квартире нашли оружие с патронами, бронежилет, два липовых документа, удостоверяющих личность, и хакерское оборудование.

Читайте также:

Адвокат обманул пенсионерку, пообещав спасти внука от статьи за наркотики

Секс-зависимость, наркотики и эскорт-услуги: как сейчас живёт блогер Рома Желудь

«Операция наркотики»: Адвокат объяснил, как себя вести при внезапном обыске полицейскими
#наркотики
#операция
#оружие
#оборудование
#полицейские
#мужчина
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вора в законе Станислава Куликова арестовали в Башкирии из-за драки
02 февраля 2025, 14:00

Фото: iStock/ choochart choochaikupt

В Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже, сообщил Телеграм-канал Shot.
По данным источника, местного предпринимателя Станислава Куликова обвиняют в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе Башкирии.

Уточнялось, что пруд принадлежит супруге Куликова. По этой причине он захотел прогнать туристов. Близкие говорили, что мужчина защищал возлюбленную.

Авторы материала подчеркнули, что в 2022 году Куликову присвоили статус вора в законе. Это означает закрепление сферы влияния на территории республики. Кроме статьи о хулиганстве, Станислава сейчас обвиняют в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Теперь мужчина может лишиться свободы сроком до 15 лет.

Читайте также:

Осуждённый на пожизненное убийца Галявиев планировал полностью разрушить школу в Казани

Шейха из Саудовской Аравии и его русскую жену ограбили при показе дома на Рублёвке

Хоррор на Гоа: На российских туристов напали с мачете
#башкирия
#тюрьма
#избиение
#пляжи
#хулиганство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шейха из Саудовской Аравии и его русскую жену ограбили при показе дома на Рублёвке
Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей в Подмосковье
02 февраля 2025, 13:01

Фото: iStock/PTG PRO

Шейха из Саудовской аравии ограбили на 30 миллионов рублей во время показа коттеджа в Подмосковье. Злоумышленники установили прослушку в доме, который продавала его жена-россиянка, пишет Telegram-канал Mash.
Надежда успешно вышла замуж во второй раз и уехала жить к мужу в Дубай. А свой особняк на Рублёвке, где они с шейхом жили в первое время, она решила продать за 400 миллионов рублей. На такое предложение сразу же клюнули мошенники, которые под видом покупателей с поддельными документами пришли смотреть недвижимость. После их ухода обнаружилась пропажа дорогих часов и драгоценностей.

Однако на этом не закончилось. Когда хозяев не было дома, кто-то срезал замки, отключил коммуникации и свет. После этого супруги решили проверить дом на прослушку, и не зря – специалисты обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком.

Надежда подозревает в этом своего бывшего мужа, который, по её словам, мог навести мошенников на неё и её нового супруга.

Читайте также:

В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»

В Госдуме раскрыли основные приемы мошенников

Названа самая популярная схема спама в 2024 году
#подмосковье
#мошенники
#дом
#недвижимость
#супруги
#специалисты
#дома
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осуждённый на пожизненное убийца Галявиев планировал полностью разрушить школу в Казани
«Казанский стрелок» Галявиев хотел взрывом полностью уничтожить школу
02 февраля 2025, 10:19

Фото: istockphoto/aerogondo

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в 2021 году Ильназ Галявиев рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство (СВУ) полностью уничтожит школу.
Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на постановление суда.

«Из показаний осужденного следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим повреждениям стен вплоть до полного разрушения здания», — приводит агентство выдержку из судебных документов.

Также следователями было установлено, что этот апологет колумбайна перед совершением преступления проводил испытания своего СВУ, чтобы убедиться в его достаточной мощности.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии номер 175 в мае 2021 года, тогда погибли девять человек: семеро детей и двое преподавателей. Первоначальная экспертиза признала его невменяемым, однако позже эксперты сделали вывод, что он находился в абсолютно здравом уме в момент совершения преступления.

Обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ, потерпевшими признаны 667 человек. Галявиев в суде полностью признал вину. Он приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Читайте также:

Следователя по делу о стрельбе в школе Казани Избенко арестовали за растрату

«Казанский стрелок» Галявиев будет отбывать наказание в «Черном дельфине»

«Казанский стрелок» получил пожизненный срок
#ук
#обвинение
#взрыв
#эксперты
#рф
#казань
#школа
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате