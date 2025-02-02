В Молдавии блогер Бабуцки умерла после процедуры в салоне красоты

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В одном из салонов красоты в Молдавии скончалась 35-летняя бизнес-леди и блогер Любовь Бабуцки, сообщило издание «Блокнот Молдова».
По предварительным данным, Бабуцки пришла в салон доктора Серебровой для прохождения процедуры под названием «Морфеус». Во время введения препарата у женщины случился анафилактический шок. В итоге блогер скончалась через три минуты после прибытия бригады скорой помощи.
Сразу после смерти пациентки собственница клиники уехала из страны. Согласно обнародаванным данным, ей принадлежит такой же салон красоты в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти. Выяснилось, что у матери ребенка имеются проблемы с алкоголем.
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Сразу после смерти пациентки собственница клиники уехала из страны. Согласно обнародаванным данным, ей принадлежит такой же салон красоты в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти. Выяснилось, что у матери ребенка имеются проблемы с алкоголем.
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Ольга Енгалычева