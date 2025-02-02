Скончался режиссер Виктор Савкин

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Скончался актер и режиссер Виктор Савкин, член Союза кинематографистов России. Ему было 85 лет. О трагедии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Телеграм-канале.
«Тридцать первого января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», — отмечала пресс-служба.
С 1969 года Виктор Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении «Экран» и создавал фильмы-спектакли. Он сотрудничал известными деятелями, в том числе с Георгием Товстоноговым и Юрием Соломиным.
Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования близким Савкина. Церемония прощания пройдет во вторник, 4 февраля, в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни актер, известный по фильму «Бумер» режиссера Петра Буслова Анатолий Зобнин.
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