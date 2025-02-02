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Скончался режиссер Виктор Савкин

Фото: iStock/ Ruslan Danyliuk

Фото: iStock/ Ruslan Danyliuk

Скончался актер и режиссер Виктор Савкин, член Союза кинематографистов России. Ему было 85 лет. О трагедии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Телеграм-канале.
«Тридцать первого января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», — отмечала пресс-служба.

С 1969 года Виктор Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении «Экран» и создавал фильмы-спектакли. Он сотрудничал известными деятелями, в том числе с Георгием Товстоноговым и Юрием Соломиным.



Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования близким Савкина. Церемония прощания пройдет во вторник, 4 февраля, в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни актер, известный по фильму «Бумер» режиссера Петра Буслова Анатолий Зобнин.

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#смерть
Умер известный актер из фильма «Бумер»
Умер известный актер из фильма «Бумер» Анатолий Зобнин
31 января 2025, 11:27

Фото: istockphoto/NetPix

Умер актер, известный по фильму «Бумер» режиссера Петра Буслова Анатолий Зобнин. Об этом сообщил информатор телеканала РЕН ТВ.
«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — сообщил источник.
Уточняется, что артиста госпитализировали с пневмонией, развившейся на фоне онкологии. В «Бумере» Зобнин исполнил роль «Прикинутого». Она стала единственной в его послужном списке.

Перед этим стало известно, что народному артисту РСФСР Василию Ливанову диагностировали инфекционное поражение тканей. Ситуация осложнена тяжелой анемией и хроническими болезнями. Медики делают все возможное для отступления заболевания.

Некоторое время назад была информация, что Ливанов находился в реанимации в связи с расстройством кровообращения мозга, однако его жена опровергла эти данные.

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#новости
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В Можайске открывается выставка русского национального костюма
31 января 2025, 10:44

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.

Выставка «Молодец в кафтане, девка в сарафане», посвящённая одежде крестьян центральных регионов России, открывается в пятницу, 31 января, в городском филиале музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайске.
«Основную часть экспозиции составляют народные костюмы, созданные русскими рукодельницами: рубашки, сарафаны, праздничные пояса и полотенца. Часть экспонатов предоставил Наро-Фоминский историко-краеведческий музей. Вклад внесли и современные художницы Галина Веселова, Зоя Кириллова, а также Наталья Алексеева, работающая в технике батика», — говорится в сообщении.
Перед открытием выставки в 14:00 будет организован творческий мастер-класс, а затем посетителям музея представят экспозицию.

Выставка будет работать до 24 марта. Возрастное ограничение — 6 . Отмечается, что для юных посетителей подготовили отдельную программу, посвящённую игрушкам крестьянских детей.

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#можайск
#выставка
#музей
#культура
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Еще одна российская актриса стала звездой зарубежного кино
Российская актриса Кривошапкина снялась в турецкой адаптации «Холопа»
30 января 2025, 23:59

Юлияна Кривошапкина (фото: соцсети)

Актриса из Якутии Юлияна Кривошапкина снялась в зарубежном кино — турецкой адаптации российского фильма «Холоп». Артистка сыграла якутскую шаманку, которая испугала «богатого мальчика» Мете, попавшего в эпоху Сулеймана Великолепного. Главную роль в фильме сыграл Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в турецком сериале «Постучись в мою дверь».
«Хочу выразить огромную благодарность продюсеру фильма за те замечательные моменты, которые мне подарили съемки в полнометражном фильме вместе с талантливыми и звездными актерами Турции! Это был невероятный подарок судьбы, которого я никогда не забуду», — приводит «Вечерняя Москва» слова Кривошапкиной.
Тем временем стало известно, что премьер-министра России Михаила Мишустина попросили передать «Ленфильм» Санкт-Петербургу. С соответствующим предложением к нему обратился Союз кинематографистов Северной столицы, сообщает «Петербургский дневник». Основной причиной в объединении называют кризис «Ленфильма», который не смог преодолеть ни один из присланных из Москвы начальников.
«В Петербурге есть достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы «Ленфильм» снова стал большой кинофабрикой. Мы уверены, что властям Петербурга будет проще следить за руководством студии. Поскольку «Ленфильм» — акционерное общество, мы призываем передать 100% акций городу», — передают в издании слова ответственного секретаря Союза Александра Бабаяна.
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Жителей Подмосковья пригласили на литературный конкурс «Герои Великой Победы»
30 января 2025, 22:34

Фото: iStock / Ekaterina Dorozhkina

В стране проводится Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы 2025». На нём определят лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Он должен помочь воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранить военно-историческое наследие России», – говорится в сообщении.
Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно на сайте и в сообществе «ВКонтакте».

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#конкурс
#день победы
#великая отечественная война
#литература
#искусство
#культура
#россия
#история
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Два жителя Подмосковья вышли во второй этап проекта «Народная история «Непокорённый Курск»
Два жителя Подмосковья вышли во второй этап проекта «Непокорённый Курск»
30 января 2025, 21:36

Фото: сообщество организаторов конкурса «ВКонтакте»

Два представителя Московской области прошли во второй этап документально-театрального проекта «Народная история «Непокорённый Курск». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«В проекте активно принимают участие Руслан Дмитриевич Устюжанцев из Химок и Алексей Юрьевич Угрозин из Мытищ. Они прошли во второй этап всероссийского народного конкурса», – говорится в сообщении.
Проект реализуется в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он представляет собой уникальную инициативу, основанную на глубоких культурных и исторических традициях народа. Конкурс объединяет широкий спектр материалов - от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ в Курской области.

В рамках проекта проводится Всероссийский народный конкурс на создание главной песни для документально-театрального проекта «Народная история «Непокорённый Курск».

Важный аспект дальнейшего продвижения участников конкурса – голосование за финалистов. Каждый голос имеет огромное значение.

Проголосовать можно в сообществе организаторов «ВКонтакте» в первом и втором списках участников.

Проект организует АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» совместно с правительством Курской области.

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#конкурс
#искусство
#творчество
#подмосковье
#московская область
#мытищи
#химки
#курская область
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На Кубани проведут Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок»
30 января 2025, 21:19

Фото: сайт centerzarnica.ru

С 20 по 27 августа в Краснодарском крае будет проходить XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок». В 2025-м он будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Цель фестиваля – патриотическое воспитание на основе изучения и сохранения славных страниц общей национальной истории, российских духовно-нравственных ценностей и исторической памяти через формирование преемственности поколений», – говорится в сообщении.
Фестиваль проходит ежегодно, с 1994-го.

Организаторы фестиваля «Казачок» – Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества, Кубанского казачьего войска и Педагогического центра «Каникулы».

В 2025 году на фестивале состоятся конкурсы «Казачьему роду нет переводу» (вокал, хореография, инструменталисты, фольклор), «Наша Берегиня» (конкурс девочек – хранительниц домашнего очага на знание казачьих традиций и обычаев), «Юный Атаманец» (конкурс мальчиков – будущих защитников Отечества по строевой подготовке, рукопашному бою, на знание родословной и традиций, обычаев, истории и культуры своего региона), «Казачьи традиции и современность» (конкурс по декоративно-прикладному искусству), «Родословное древо» (генеалогическое древо своей семьи).

Для руководителей и участников фестиваля будут проведены мастер-классы.

Творческие коллективы и солистов приглашают принять участие в фестивале. Все подробности можно узнать на сайте.

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#конкурс
#фестиваль
#искусство
#творчество
#россия
#патриотизм
#казаки
#краснодарский край
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В Мелихове назвали победителей Международного конкурса чтецких работ им. Чехова
30 января 2025, 20:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В «Театральном дворе» музея-заповедника «Мелихово» торжественно наградили победителей XV Международного конкурса чтецких работ имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Темой конкурса чтецов стала «Чехов и Зощенко». В этом году отмечаются юбилеи двух писателей – 165-летие Антона Чехова и 130-летие Михаила Зощенко. На музейной сцене звучали произведения двух классиков. В финале конкурса участвовали 35 молодых профессиональных артистов и студентов театральных вузов России, Белоруссии и Казахстана.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Ежегодно проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. Год от года участников конкурса становится больше. Художественное слово, озвученное и оживлённое мастерами художественного чтения, находит отклик слушателей. Приятно видеть, что в зале есть постоянные зрители и поклонники конкурса», – сказал председатель жюри, заслуженный артист России Юрий Голышев.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Лауреатом I степени стала Диана Шарапова из Тульского областного колледж культуры и искусств. Она исполнила произведение Зощенко, «Пациентка».

Лауреаты II степени – Максим Тужилкин из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина (Зощенко, «Происшествие»); Анастасия Савкина из Российского государственного академического драмтеатра имени Ф. Г. Волкова (Чехов, «Володя большой и Володя маленький»).

Лауреаты III степени – Максим Карандашов из Тверского колледжа культуры имени Н. А. Львова (Зощенко, «Галоша»); Анастасия Лодина из Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (Чехов, «Анна на шее») и Никита Шайдаров из Государственного Академического Малого театра России (Зощенко, «Аристократка»).

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Рок-музыкант Константин Кремлев умер от остановки сердца
29 января 2025, 21:47

Фото: iStock/ TheaDesign

Скончался композитор и исполнитель Константин Кремлев, один из первых кировских рок-музыкантов. Он ушел из жизни в больнице от остановки сердца. Об этом сообщалось на личной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».
Кремлев умер 28 января.

«Мне страшно больно разбивать ваши сердца, но 28.01 старого пирата с ибанезом наперевес не стало. В больнице у Кости остановилось сердце, перезапуск невозможен», — говорилось в сообщении.

Похороны рок-музыканта пройдут 31 января на Макарьевском кладбище. Еще в феврале будет прощальный концерт в честь Кремлева.

Константин начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах, он выступал в группах «ЧП» и Wine. В 1990-х годах композитор создал свой коллектив «Хорошо» и стал одним из участников первого кировского рок-клуба.

Ранее сообщалось, что 27 января скончался советский российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов. Ему было 76 лет.

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#похороны
#рок
#музыкант
#смерть
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«Мону Лизу» предложили вывезти из Франции из-за износа Лувра
Власти Италии предложили перевезти «Мону Лизу» в Милан из-за износа Лувра
29 января 2025, 19:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Власти Италии предложили перевезти знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», известную также как «Джоконда», в Милан. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Глава департамента культуры региона Ломбардия отметила, что на время ремонта в Лувре, где сейчас размещается картина, её можно было бы перевезти в Милан. Она подчеркнула, что число туристов, желающих посмотреть на шедевр, будет «чрезвычайно большим».

По словам Карузо, Милан станет идеальным местом, где можно разместить «Мону Лизу», поскольку да Винчи провёл в этом городе 25 лет. Именно здесь он написал «Тайную вечерю» и многие другие шедевры, а также спроектировал сеть каналов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о предстоящем капитальном ремонте в главном здании Лувра, отметил, что полотно Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном здании музея.

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