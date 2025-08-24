В США умер один из первых ведущих программы «Вести»

24 августа 2025, 18:14

aif.ru: В США скончался один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

В США скончался российский журналист и бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов, сообщает aif.ru со ссылкой на продюсера Михаила Дегтяря. По словам Дегтяря, он узнал о смерти Ростова от друзей журналиста, проживающих в Америке.