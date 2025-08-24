В США умер один из первых ведущих программы «Вести»
В США скончался российский журналист и бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов, сообщает aif.ru со ссылкой на продюсера Михаила Дегтяря. По словам Дегтяря, он узнал о смерти Ростова от друзей журналиста, проживающих в Америке.
Ростов был одним из первых ведущих «Вестей» — вечерний выпуск вёл вместе со Светланой Сорокиной. В 1993 году он стал корреспондентом программы в США и в середине 1990-х годов переехал туда. Несколько месяцев работал брокером, затем возглавил новостной отдел телерадиовещательной корпорации WMNB, ориентировавшейся на русскоязычную аудиторию.
Позднее Ростов трудился на «НТВ‑Интернешнл», которая впоследствии превратилась в RTVI, где вел вечернюю программу «Сейчас в Америке». Некоторое время он планировал вернуться в Россию, однако этого не произошло. В последние годы жизни работал на телевизионной программе «Мир сегодня» и вёл эфиры на американском радио.
Ранее также сообщалось, что в Москве на 59‑м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский — он занимал пост исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» и был членом Совета по правам человека.
