Умер актер, сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat

05 декабря 2025, 08:24

Звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер от осложнений после инсульта

Кэри-Хироюки Тагава (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В США на 76-м году жизни умер голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает журнал Deadline.