Умер актер, сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat
В США на 76-м году жизни умер голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает журнал Deadline.
Согласно информации издания, артист ушел из жизни 4 декабря в своем доме в Санта-Барбаре. Причиной его смерти стали осложнения, возникшие после инсульта.
Кэри-Хироюки Тагава, родившийся в Японии, сделал успешную карьеру в Голливуде. Он создал уникальный образ в индустрии, став знаменитым благодаря ролям харизматичных антагонистов в боевиках и фантастических фильмах. За четыре десятилетия своей карьеры актер снялся в более чем 150 картинах и сериалах. Особенно популярными стали его образы колдуна Шан Цзуна из вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы из франшизы Tekken.
На протяжении многих лет Тагава оставался одной из самых узнаваемых звезд среди поклонников жанра и часто участвовал в крупных кинопроектах.
В 2015 году артист принял православие и был крещен в Москве, получив имя Пантелеимон.
