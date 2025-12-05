Достижения.рф

Умер актер, сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat

Звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер от осложнений после инсульта
Кэри-Хироюки Тагава (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В США на 76-м году жизни умер голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает журнал Deadline.



Согласно информации издания, артист ушел из жизни 4 декабря в своем доме в Санта-Барбаре. Причиной его смерти стали осложнения, возникшие после инсульта.

Кэри-Хироюки Тагава, родившийся в Японии, сделал успешную карьеру в Голливуде. Он создал уникальный образ в индустрии, став знаменитым благодаря ролям харизматичных антагонистов в боевиках и фантастических фильмах. За четыре десятилетия своей карьеры актер снялся в более чем 150 картинах и сериалах. Особенно популярными стали его образы колдуна Шан Цзуна из вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы из франшизы Tekken.

На протяжении многих лет Тагава оставался одной из самых узнаваемых звезд среди поклонников жанра и часто участвовал в крупных кинопроектах.

В 2015 году артист принял православие и был крещен в Москве, получив имя Пантелеимон.

Екатерина Коршунова

