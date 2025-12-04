Выписанный из больницы Александр Збруев раскрыл детали возвращения в «Ленком»

04 декабря 2025, 20:43

Актёр Александр Збруев объявил о возобновлении работы в «Ленкоме»

Александр Збруев (Фото: кадр из фильма «Кино про Алексеева»)

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил о своём возвращении в труппу Московского театра «Ленком».





Об этом Збруев сообщил в беседе с изданием «NEWS.ru». Актёр пояснил, что художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков назначит точную дату его первого выхода на сцену после возвращения.

«Я не знаю, [когда выйду на сцену], это решит художественный руководитель. Но я готов к этому. Там 80 человек на сцене: и народных, и просто артистов. И все играют маленькие эпизоды по 30, 25, 40 секунд. И у каждой роли есть другой исполнитель. Так положено просто в театре», — высказался артист.

