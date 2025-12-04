Экс-глава Банка России Сергей Дубинин скончался на 75-м году жизни
Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин умер 4 декабря. Ему было 74 года. Об этом сообщает сайт Центробанка.
Дубинин возглавлял Банк России с 1995 по 1998 годы. В сообщении ЦБ подчеркивает, что этот период был сложным для экономики и финансового сектора страны.
«4 декабря ушел из жизни экономист и государственный деятель Сергей Константинович Дубинин», — написал в своём заявлении регулятор.Экс-глава Центробанка внёс большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы. В частности, при нём прошла деноминация рубля. Руководство Банка России выразило соболезнования родным и близким Дубинина.
