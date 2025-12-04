Соседи экс-жены Ефремова Ксении Качалиной рассказали о последних днях её жизни

04 декабря 2025, 16:40

Ксения Качалина (Фото: кадр из шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

Соседи актрисы Ксении Качалиной рассказали о её последних днях. Об этом пишет mk.ru.





Актриса умерла в ноябре 2025 года в возрасте 54 лет. Она вела уединённую жизнь. Люди, которые жили рядом с ней, описывают Качалину как тихого и замкнутого человека. Они отметили, что к ней почти никто не приезжал, кроме бывшего мужа Михаила Ефремова.

«Здоровались. Но она не шла на контакт. Тихая, забитая была. Ещё коврики часто вытряхивала, у неё же коты жили. Ещё цветочки сажала, она ведь на первом этаже жила. Летом окна открывала, все видели, что в квартире хлам был, не скажешь, что артистка живёт», — рассказали соседи.