Умер актер из сериала «След» Сергей Букреев
Сергей Букреев, актер «Театра.doc», скончался от сердечного приступа
В воскресенье, 22 июня 2025 года, ушел из жизни актер «Театра.doc» Сергей Букреев. Об этом сообщила официальная группа театра в ВК.
По информации театра, у артиста произошел фатальный сердечный приступ во время антракта спектакля «Палачи» по пьесе Мартина МакДонаха. Букреев упал без сознания, выйдя на улицу.
Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Сергея не удалось. В театре отмечают, что зрители запомнят Букреева как «замечательного артиста и особенного, очень хорошего человека», преданного театру.
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