Скончался известный по «Куклам» актер Владимир Доронин
Умер российский актер Владимир Доронин. Ему было 69 лет, сообщил сайт «Кино-театр.ру».
По его данным, актер ушел из жизни 5 июня. Причина кончины не уточнялась.
Владимир Доронин появился на свет 12 ноября 1955, окончил режиссерское отделение Московского государственного института культуры, а трудился в Московском театре кукол. Артист появлялся в передаче «Куклы» на НТВ, «Лукоморье» на телеканале «Россия», а еще в программах «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ. С 2003 года он исполнял роль Енота Енотовича в передаче «Шишкин Лес».
Ранее сообщалось, что на 91-м году жизни скончалась актриса Валентина Талызина. Многие зрители помнят ее по роли подруги главной героини Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Отмечалось, что причиной смерти актрисы стала онкология.
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