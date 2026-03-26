«У него есть баланс: Ольга Серябкина рассказала, как изменила жизнь ради сына
Ольга Серябкина рассказала о балансе между работой и воспитанием 4-летнего сына
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала о переменах в жизни после рождения сына.
В беседе с «Газетой.Ru» Ольга отметила, что четырёхлетний Лука растёт любознательным и активным ребёнком, проявляя интерес ко многим вещам.
«Мы с мужем выстроили сыну такое расписание, что у него есть баланс между беззаботным детством и чётким графиком с развивающими занятиями... Мы стараемся развивать его с самого детства со всех сторон, но учитываем то, что он ещё маленький. Поэтому занятия проходят, как правило, в игровой форме», — пояснила певица.Исполнительница добавила, что мальчику очень нравятся эти занятия. Серябкина добавила, что с рождением сына её жизнь изменилась. Теперь певица всегда спешит домой после работы и выстраивает гастрольный график так, чтобы не разлучаться с ребёнком надолго.