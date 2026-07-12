В возрасте 93 лет умерла мать телеведущей Елены Малышевой

12 июля 2026, 10:51

Елена Малышева (Фото: Instagram* @malysheva.live)

Телеведущая и врач Елена Малышева сообщила в Instagram*, что её мать Галина Морозова ушла из жизни в возрасте 93 лет.





Малышева уточнила, что похороны прошли 11 июля. В своём блоге она опубликовала обращение матери к родным из завещания, которое та написала в 2015 году.

«Дети, внуки, правнуки! Я всех вас очень любила и люблю. Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, как будто достичь их нельзя. Ну вы их, безусловно, достигнете. Вам всё по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром! Ваша мама, бабушка, прабабушка», — процитировала Малышева слова мамы.